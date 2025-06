Ex empleada municipal se retracta sobre sacrificio canino por ritual de santería

Ex empleada municipal tapatía se retracta de todo lo que difundió

Que nada fue cierto. La joven Naomi Sofía Figueroa Álvarez, ex empleada municipal de Guadalajara, se retractó de todo lo que dijo en redes sociales sobre el sacrificio de un perro como parte de un supuesto ritual de santería.

“Primero que nada quiero pedir una disculpa pública por lo que dije, porque ha causado mucha indignación, mucho sentimiento, y estoy muy arrepentida sinceramente. “Quiero aclarar también que lo que yo dije en ese video es totalmente una mentira, una mentira dicha desde mi vulnerabilidad, desde mi miedo, ya que hay personas que me amedrentaban con ese tema y que se dedicaban a eso”, señaló la mujer en un nuevo video en redes sociales.

“Quiero de verdad, aclarar que yo sería una persona incapaz de hacerle daño a un animal, ya que yo tengo mascotas y me gustan mucho los animales; de verdad, no tengo palabras y esto lo afronto como una ciudadana más, ya que yo desde el 31 de mayo no formo parte del Gobierno de Guadalajara”

“… Desde mis 18 años soy una persona totalmente independiente y lo siento mucho, estoy muy apenada y, de verdad, esto lo afronto como una ciudadana más y estoy dando la cara y haciéndome responsable de lo que yo dije, quiero de verdad... Ni tengo palabras, sinceramente".

Luego de que al inicio de esta semana se dio a conocer la publicación de la chica hablando con palabras soeces sobre la muerte del can, los organismos de defensa animal Justicia y Dignidad Animal A.C., e Igualdad Animal México confirmaron a La Crónica de Hoy la apertura “de oficio” de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía de Jalisco sobre el caso.