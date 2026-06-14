Mónica Magaña plantea fortalecer la activación física y abrir más espacios deportivos en Jalisco

La actividad física como herramienta para mejorar la salud y fortalecer la convivencia comunitaria fue el eje de una iniciativa presentada por la diputada de Zapopan, Mónica Magaña, quien planteó reforzar las obligaciones de los municipios de Jalisco para garantizar espacios públicos destinados al deporte y la recreación.

La propuesta busca incorporar en la legislación estatal que los ayuntamientos, de acuerdo con sus capacidades presupuestarias y administrativas, cuenten con infraestructura adecuada para la activación física, como áreas de calistenia, pistas de atletismo, canchas deportivas, zonas verdes y condiciones de seguridad para las familias.

Mónica Magaña

Activación física para construir bienestar

La legisladora explicó que el contexto de grandes eventos deportivos representa una oportunidad para generar cambios permanentes en los hábitos de la población y convertir el entusiasmo colectivo en una cultura de salud y movimiento.

Bajo el lema “La fiesta del fútbol se vive en Zapopan”, la iniciativa plantea que el legado del deporte vaya más allá del espectáculo y contribuya a acercar a niñas, niños, jóvenes y adultos al uso cotidiano de espacios públicos.

Magaña sostuvo que la actividad física tiene efectos positivos en la salud y también en la reconstrucción del tejido social, al favorecer la convivencia y el encuentro comunitario.

La propuesta cobra relevancia ante los datos de la investigación Obesidad infantil en Jalisco, realizada por el Gobierno del Estado en 2024, que señala que más del 88 por ciento de niñas, niños y adolescentes consumen diariamente alimentos no recomendables y que solo el 12 por ciento se considera físicamente activo.

Ante este panorama, la iniciativa plantea fortalecer tanto la infraestructura deportiva como la oferta permanente de actividades en los 125 municipios del estado para prevenir enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad.

Mónica Magaña

Impulsar el consumo local con el deporte como escaparate

Durante la misma sesión legislativa también se presentó un acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Secretaría de Turismo de Jalisco a implementar estrategias de promoción comercial y turística que permitan aprovechar la llegada de eventos deportivos internacionales.

La propuesta busca que el impacto económico alcance a las micro, pequeñas y medianas empresas mediante acciones que incentiven el consumo de productos y servicios locales, además de fortalecer la presencia del arte, las artesanías, la gastronomía y la oferta turística del estado.

La intención, señaló la diputada, es que el beneficio económico derivado de estos encuentros tenga efectos duraderos para las familias y regiones de Jalisco, generando oportunidades tanto en materia de salud como de desarrollo económico.