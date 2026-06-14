Presentación de “Coincidencias”

Coincidencias / SOGEM Guadalajara

El viernes 19 de junio, a las siete de la noche, se presentará “Coincidencias”, en la librería del Fondo de Cultura Económica de Guadalajara.

Coincidencias es una antología de textos de alumnos de los diferentes géneros literarios que se imparten en la Escuela de Escritores Sogem Guadalajara:

Redacción, Escritura Creativa, Introducción al cuento, Poesía, Relato autobiográfico, Ensayo, Técnicas Narrativas, Novela, Minificción, Cuento infantil y Guión cinematográfico.

La plantilla de maestros de Sogem Guadalajara, está compuesta por escritores y académicos especialistas en la materia que imparten:

Carolina Aranda Araiza (decana de los maestros), doctor Juan Manuel Sánchez, Laura Solórzano, Mario Heredia, Yademira López, Juan Carlos Gallegos, Alejandra Maraveles, Martín Valverde, Jorge Orendáin y Martha Cerda.

Cada uno de ellos escribió la presentación en el libro, de sus alumnos respectivos.

El doctor José Ruiz Huerta, es el Director Administrativo de la escuela de escritores Sogem Guadalajara.

“Coincidencias”, es una Edición Conmemorativa del quincuagésimo aniversario de la Sociedad General de Escritores de México: Sogem. Está dedicada al maestro Manuel Rodríguez Ajenjo, presidente actual de Sogem, y a José María Fernández Unsaín y Víctor Hugo Rascón Banda, in memoriam.

La edición estuvo a cargo del poeta Jorge Orendáin, director de la editorial La Zonámbula.

La portada es obra del arquitecto Arturo Méndez Licón.

De esta manera nos unimos a la conmemoración del aniversario de la Sociedad General de Escritores de México, fundada el 23 de agosto de 1976, por don José María Fernández Unsaín, para proteger los derechos de los escritores.