Anuncia Gobierno de Jalisco: “Por motivos personales” renuncia director de IPEJAL

Edificio central del IPEJAL

El Gobierno de Jalisco informó de cuatro cambios en organismos y dependencias de la administración estatal, entre los que sobresale la renuncia del director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), Juan Partida Morales, cuya gestión se caracterizó por un caudal de críticas por parte de usuarios y medios de comunicación y la poca reacción para aclarar las polémicas que el manejo de dicha dependencia generaba.

Partida Morales quedó estigmatizado desde el comienzo de su encomienda porque junto con un grupo de 16 altos funcionarios del IPEJAL, había aprobado aumentos a sus sueldos entre un 55 por ciento y un 67 por ciento.

Tal disposición, que incluía aparte la creación de al menos cinco nuevas plazas con remuneraciones similares, tuvo que ser cancelada por el gobernador Pablo Lemus Navarro.

Además, Partida Morales fue señalado de que fungiendo como titular de la hacienda estatal durante el sexenio del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, contrató a la conductora del programa de música regional “Qué quiere la banda”, Ely Castro, como “asesora jurídica”, a pesar de que no tiene estudios profesionales.

Tras dicho contrato, la conductora de televisión cobró 42 mil pesos mensuales de abril a diciembre de 2019, por lo que recibió poco más de 378 mil pesos en total.

Posteriormente, Ely Castro fue contratada en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), con un salario de cerca de 73 mil pesos al mes, pero por este puesto se supone que Juan Partida Morales, nada tuvo que ver. La presentadora de grupos musicales norteños tuvo que renunciar a ese empleo en el SIAPA, debido a que ella misma reconoció que no iba a trabajar porque estaba “comisionada” en otra encomienda que nunca quedó clara. Por esa contratación existe una investigación ministerial y otra administrativa, pues Castro recibía el salario también como asesora técnica, aunque su perfil profesional nada tiene que ver con asuntos del suministro de agua potable.

La renuncia de Partida Morales al IPEJAL es a partir de próximo 30 de junio; un día después, el 1 de julio, el cargo será ocupado por Fernando Quesada Gómez, “quien tiene amplia experiencia en el sector financiero”, según informa el Gobierno de Jalisco.

DEDICAR MÁS TIEMPO A LA FAMILIA

Juan Partida Morales dedicó un mensaje en redes sociales en el que dice que la determinación de renunciar al IPEJAL “obedece a motivos estrictamente personales y familiares. Después de un periodo de profunda reflexión, he llegado a la convicción de que es momento de dedicar tiempo y energía a proyectos personales que durante años he postergado, así como para dedicar más tiempo a mi familia. Asimismo, emprenderé una nueva etapa profesional que me permite continuar aportando, desde otros espacios, a las causas en las que he creído a lo largo de mi trayectoria”. Tomo esta decisión con plena tranquilidad de conciencia, sabiendo que el Instituto se encuentra hoy en mejores condiciones, con un rumbo claro y con un equipo humano capaz de continuar la encomienda con la misma vocación de servicio que siempre ha distinguido a esta Institución".

LOS OTROS CAMBIOS

A la par de la renuncia del director del IPEJAL, el Gobierno de Jalisco dio a conocer los siguientes cambios:

El ingeniero Mario López Pérez renuncia como director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), y queda en su lugar, a partir del 1 de julio, Luis Enrique Barboza Niño, ex Director General de Auditoría de la Contraloría del Estado de Jalisco, académico y ex Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), quien cuenta también con amplia experiencia en materia hidráulica.

El doctor Manuel Arias Novoa presentó su renuncia al Instituto Jalisciense de Cancerología, y su lugar será ocupado a partir del 1 de julio por el doctor Fernando Sánchez Zubieta, quien hasta ahora se desempeñaba como jefe de Oncología Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara.

Finalmente, María Bravo Navarro dejó la Dirección de Juventudes del Estado de Jalisco; su lugar ya fue ocupado desde el pasado primero de junio por Fernanda Robles Chavira, quien anteriormente ocupó la Dirección de Juventudes del Municipio de Guadalajara en el periodo 2021-2024.