Lemus confirma fechas para operación de las Líneas 4 y 5 del transporte público

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció en su primer informe que dos nuevos sistemas de transporte masivo entrarán en operación en los próximos meses, con el objetivo de mejorar la movilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), particularmente en el sur de la ciudad.

La Línea 4 del Tren Ligero iniciará operaciones el 15 de diciembre y ofrecerá servicio completo desde el primer día. El gobierno estatal informó que durante los primeros 15 días el acceso será gratuito, para que la población pueda conocer el nuevo sistema y adecuar sus traslados cotidianos. Con esta obra, se buscará fortalecer la conexión de la ZMG con municipios del sur del estado y reducir tiempos de traslado para miles de usuarios.

Por otro lado, Lemus adelantó que la Línea 5 del transporte público entrará en funcionamiento a más tardar el 30 de abril de 2026. Esta línea contará con dos rutas principales:

Una conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con la carretera a Chapala, enlazando con Mi Macro para facilitar el acceso a destinos como Tlaquepaque, el Estadio Akron y la estación Belenes, donde se podrá vincular con la Línea 3.

La segunda ruta recorrerá carretera Chapala – Álamo Industrial – González Gallo – Parque Agua Azul – Washington – Mariano Otero – López Mateos, permitiendo accesos directos a zonas comerciales e industriales, así como a Nexo Guadalajara.

El mandatario aseguró que ambos sistemas estarán plenamente coordinados y operativos antes de las fechas comprometidas, como parte de los proyectos estratégicos orientados a mejorar la conectividad urbana y reducir la saturación vial en la metrópoli.

Estas obras forman parte de los compromisos del gobierno estatal en materia de movilidad y se suman a la preparación de Jalisco para recibir eventos internacionales como el Mundial de la FIFA 2026, que atraerá un importante flujo de visitantes al estado.SamSamSaSa