Buscaba ganarse la vida como chofer de reparto y terminó en la guerra de Ucrania

Este Grillo adelanta algo del horror que, poco a poco, irá saliendo a la luz en los reclutamientos con engaños que se hacen para enviar carne de cañon, con muchachos mexicanos, para la guerra en Ucrania.

Uno de esos muchachos hoy está en un bosque en la zona de Ucrania que Rusia invadió, esperando a curarse de la metralla de un dron suicida que se le echó encima a él y a sus compañeros.

La metralla le dejó varios hoyos en la piel, perfectamente redondos, profundos y muy dolorosos.

Tiene diez días para recuperarse y volver a las peligrosas trincheras. Y todo eso en una guerra en la que no quería estar. Una vez más, un muchacho en situación vulnerable, engañado para ir a Rusia a trabajar en lo que, se le aseguró, no sería un trabajo peligroso ni vinculado a la guerra.

“Yo soy chofer, no soy soldado”, repitió una y otra vez en su campamento.

No había quien le entendiera, en su batallón no hay otros latinos, sólo reclutas rusos. Con esos compañeros estaba en recorrido cuando el dron les embistió, era 12 de octubre.

La Vero, creciéndose en la crisis

Para los detractores de la Gran Vero Delgadillo, este Grillo debe señalar que la primera alcaldesa de Guadalajara está creciéndose ante la crisis del agua. No solo le entró al reparto del líquido y evitó señalar, porque eran correligionarios, a quienes condujeron a la penosa situación que hoy vivimos; ahora, Vero ha comenzado a medir los tiempos para salir de ese tema y recuperar su propia agenda.

Sí, sus detractores probablemente habrán creído que se iba a quedar escondida hasta que el abasto de agua no se regularizara, pero no es así.

Los trabajos en la Barranca de Huentitán dieron arranque a esa agenda propia que se requiere para llegar fuerte al 2027.

El Plan Integral Cuidemos la Barranca de Huentitán, en el que se le pone corazón a esta zona para hacerla más segura y reconocer su valor ambiental.

“La Barranca está viva y cuidarla es preservar su futuro (…) tenemos la oportunidad y la responsabilidad de cuidar y preservar este legado vivo para las generaciones que vienen. No se trata de limitar las visitas, se trata de cuidar mejor a quienes la disfrutan”, aseguró Vero Delgadillo.

El proyecto, que incluye acciones para mejorar la seguridad, ordenar la actividad comercial y renovar espacios públicos, se trabajó desde la sociedad; es decir, se consultó a los usuarios, ejidatarios y comerciantes sobre qué necesitaban en este espacio natural.

“La Barranca tiene muchas voces, cada una conoce y resguarda parte de su historia, y escuchar a quienes la recorren, habitan y trabajan es el primer paso para cuidarla”.

Mojica, precandidata en el estado de Guerrero

Por supuesto que no ha sido una sorpresa que la coordinadora estatal de la 4T en Guerrero anunciara su registro como precandidata de

Morena a la gubernatura de Guerrero. Beatriz Mojica, senadora con licencia, se ha estado preparando en los últimos años para dar ese paso.

Lo logró y ahora deberá pensar en una campaña donde es probable que la victoria luzca más que alcanzable. Sí, en efecto, la oposición no logra dar batalla, entonces la aspirante morenista podrá concentrarse en las necesidades de ese sur profundo que representa el estado de Guerrero.

Y hay algo que también parece ser una gran oportunidad para el estado: los exitosos desmantelamientos del CJNG en Jalisco y, más recientemente, del Cártel de Guasave permiten pensar que se corte de raíz el crecimiento de la banda Los Ardillos.

Está en Mojica pensar en un Guerrero finalmente libre de esos maleantes.

Islas Marías y Tren Maya

Empresarios del sector, a iniciativa de Miguel Torruco Márquez, exsecretario de Turismo, están valorando hacer una propuesta a la presidenta Sheinbaum: convertir la nueva infraestructura turística del Tren Maya y las Islas Marías en experiencias turísticas competitivas, capaces de ser verdaderamente atractivas a escala nacional e internacional, con el importantísimo extra de generar bienestar comunitario.

Por ahora, viendo las cifras de enero a septiembre, 2026 registra una reducción en el flujo de turismo internacional de 4.3 por ciento respecto del año anterior.

La colaboración con el sector privado podría generar ese impulso extra para proyectos que no han alcanzado sus metas, pero que podrían lograrlo con una estrategia integral de comercialización.

El Puerto de Alejandro

Este Grillo piensa que el nombre “Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias” es genial; tiene ritmo al navegar del primer nombre, de acento agudo, al segundo, de gravedad abierta en la A, y encalla con suavidad en los apellidos...

Pero algo análogo a ese buen ritmo sonoro este Grillo no lo encuentra en jovencitos que caen en esa turbiedad de que todo se valga y la inteligencia se vea rebasada por la militancia.

Conste que este Grillo tiene edad para haber tenido muchos amigos priistas de aquellos años en que el PRI era imbatible y ahora tiene (y muchos) amigos morenistas. Entiende la lógica del partido y aquello a lo que hay que someterse a veces...

...Pero, ¿en verdad es válido escuchar a un joven avalar sin más que Pablo Lemus está detrás de “la tortura” al pueblo? ¿Que hay un complot privatizador en la crisis del agua?

¿Que una crisis civilizatoria es lo que explica los votos por MC? ¡Oops! y recontra oops, piensa este Grillo al recordar cómo millones decidieron que más valía dinamitar instituciones como el INE, el IEPC, el INAI y la CNDH a cambio de dinerito en mano (o en la tarjetita del Bienestar).

Finalmente, al escuchar al joven Emmanuel Alejandro preocupado por la salud pública, piensa si nuestro joven legislador no debería estar moviendo hilos al interior de Morena por el desmantelamiento presupuestario en la materia que han hecho dos gobiernos de la 4T.

Eso es lo que piensa este Grillo cuando oye a quien por melodioso nombre lleva el de Emmanuel Alejandro, preocupándose además por saber a qué puerto llegará un joven político cuando a sus treinta ya está tan hecho a lo que diga el partido.