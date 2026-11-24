Más de 20 objetivos prioritarios de EU han sido capturados en Jalisco en 2026

Elizabeth Hoffman Franolich, cónsul general de los Estados Unidos en Guadalajara, otorgó una distinción a la Policía de Jalisco porque en lo que va de 2026, han sido detenidos y deportados más de 20 fugitivos que eran buscados por la justicia norteamericana por delitos violentos.

La funcionaria consular reconoció la colaboración internacional que sostienen la Secretaría de Seguridad del Estado y el Instituto Nacional de Migración (INM),

El evento fue organizado por el Consulado General de los Estados Unidos, con la presencia del Gobernador Pablo Lemus, quien destacó que las colaboraciones internacionales persiguen un mismo propósito: el de brindar seguridad a las y los ciudadanos, y enfatizó la coordinación existente para detener a objetivos de alta peligrosidad.

“Hemos tenido detenciones muy importantes en Jalisco, colaboraciones con los Estados Unidos de personajes que agredieron a la población o que estaban vinculados con algunos delitos, incluso contra la salud, y esas detenciones, con la información proporcionada, nos ha permitido dar con esa serie de delincuentes”, señaló el mandatario estatal.

Aclaró que en dicha coordinación existe un respeto irrestricto a la soberanía mexicana, mostrada por el Gobierno de Estados Unidos de América, la cual queda de manifiesto en todo momento.

“En una comunicación constante que tenemos con el Gobierno de los Estados Unidos, hemos logrado estos grandes resultados y vamos a seguir trabajando de la mano”, agregó.

Ratificó el trabajo colaborativo con las nuevas autoridades del Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara, representadas por Elizabeth Hoffman Franolich, que, además de la atención a la seguridad, abarcan las agendas de capacitación, trámites consulares y el intercambio cultural.

Distinguen a policías y agentes de Migración de Jalisco por captura y deportación de fugitivos de EU

La cónsul indicó que las cifras toman valor al reflejar que estos prófugos de la justicia ya fueron retirados de las comunidades, con resultados que se reflejan en mayor seguridad en ambos países.

“Cuando México transfiere o extradita criminales a los Estados Unidos, nuestras investigaciones pueden obtener información de inteligencia clave, que compartimos con las autoridades mexicanas para localizar a otros criminales y desmantelar redes de carteles y organizaciones terroristas. Ese es el verdadero impacto de nuestra colaboración”, afirmó.

Explicó que entre los fugitivos que fueron atrapados se encuentran integrantes de organizaciones criminales, homicidas, depredadores sexuales y personas señaladas por abuso infantil.

La Cónsul destacó la detención de Cristian Glen Rojas, detenido en junio en Puerto Vallarta, por su presunta participación en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, cometidos el 10 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

“No se trata solamente de detener a un criminal, sino de desmantelar las redes que lo respaldan y evitar que sigan operando (...) Estos resultados no ocurren por casualidad, son producto de la confianza, la coordinación y el compromiso de las instituciones de ustedes, que entienden que nuestra seguridad es una responsabilidad compartida”, agregó.

La cónsul reconoció al secretario de Seguridad Juan Pablo Hernández

DISTINGUEN A SECRETARIO DE SEGURIDAD Y AL INM

El Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara distinguió a Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad del Gobierno del Estado, y a Fidel Gaona Urbina, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Jalisco.

También se destacó la labor de Juan González Castañeda, comisario de la Policía Estatal Preventiva; Francisco Javier Reyes Pérez, comisario Jefe de Inteligencia; Fausto Mancilla Martínez, inspector general de Inteligencia Táctica y Estrategia Policial, y José Israel Díaz Prado, Suboficial de Agrupamiento de Investigación.

También fueron distinguidos los policías primeros Luis Francisco Tapia Ramírez y Luis Fernando Martínez Tamayo; el policía tercero Félix Alejandro Flores Márquez, así como a los policías Jorge Alberto Corona Cázares, José Fernando Hernández Núñez, Alicia Flores Gómez, Fernando Sánchez Ríos, Luis Alberto Núñez Navarro y Mónica Torres Flores.

Por parte del INM en Jalisco, se destacó el trabajo de la maestra Elisenda Garduño Garduño, subrepresentante de Migración en Jalisco, y de los agentes Jorge López Aguilar y Juan Pablo Hernández Calderón.