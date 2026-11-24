Convenio entre IJCF y Fiscalía de Guanajuato

La colaboración del estado Jalisco en materia de búsqueda forense e identificación de personas fallecidas se fortalece gracias al convenio de colaboración recién firmado entre el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), y la Fiscalía General de Guanajuato.

El Gobierno de Jalisco informó que este acuerdo tiene como objetivo unir la visión de ambas instituciones para implementar acciones y estrategias conjuntas, orientadas a potenciar la búsqueda forense, localización e identificación de personas fallecidas, a través del intercambio de información y asesoría técnica.

El documento fue firmado por Alejandro Axel Rivera Martínez, director general del IJCF, y Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general de Guanajuato, quienes destacaron el interés de trabajar de la mano al compartir límites territoriales en los que debe reforzarse las labores encaminadas a la identificación de personas.

Se dijo que los alcances del convenio se enumeran en seis puntos, entre los que destaca la implementación de medidas para impulsar —de manera emergente y dentro de sus facultades— los procesos de búsqueda forense de personas cuyo paradero se desconozca, con fines de identificación humana, conforme a las metodologías y alcances procedentes.

Además se contempla aplicar estrategias en materia de identificación humana, a través de la ejecución de las ciencias forenses multidisciplinarias, como lo son la arqueología, análisis postmortem, genética forense y documentación de víctimas.

“La intención es compartir, en primer lugar, información con relación a personas que no están identificadas en ambas entidades, tanto en Guanajuato como en Jalisco, y poder compartir información genética, información biométrica, como serían huellas dactilares, características físicas; esto con la finalidad de hacer cruce de información”, declaró Alejandro Axel Rivera.

Firma de convenio entre IJCF y Fiscalía de Guanajuato

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN FORENSE

El propósito del convenio entre el IJCF y la Fiscalía de Guanajuato es coordinarse y colaborar mutuamente para intercambiar información forense, criminal y de contexto, relacionada con casos y personas cuyo paradero se desconozca, con fines de identificación humana.

En materia de capacitación, certificación y evaluación, se aseguró que ambas dependencias impulsarán el diseño y participación de proyectos educativos que impulsen la profesionalización de los servicios periciales.

El IJCF logra así, consolidar una red regional de colaboración con los servicios periciales de los estados vecinos de Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Nayarit y ahora Guanajuato. Solo queda pendiente la culminación de un convenio de colaboración con Michoacán.

La zona Altos Norte de Jalisco tiene una gran relación con el estado de Guanajuato, por su cercanía , y con la firma del convenio ya queda cubierta la parte del territorio que faltaba, pues ya existían acuerdos con Aguascalientes y Zacatecas, según lo destacó Axel Rivera.