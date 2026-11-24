. Fabiola Loya Hernández, presentó la agenda estatal 25N Jalisco 2026.

Fabiola Loya Hernández, presentó la agenda estatal 25N Jalisco 2026, que contempla 397 actividades en todo el estado para fortalecer la prevención, atención y sensibilización contra la violencia hacia las mujeres.

Con una agenda integrada por 397 actividades en todo el estado, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) presentó el programa 25N Jalisco 2026, que se desarrollará del 25 de noviembre al 10 de diciembre como parte de los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres.

La titular de la dependencia, Fabiola Loya Hernández, destacó que la programación registró un crecimiento significativo al pasar de 221 acciones en 2025 a 397 este año, gracias a la participación de dependencias estatales, gobiernos municipales, instituciones educativas y organizaciones aliadas.

Entre las actividades sobresale la continuidad de la campaña “Jalisco de Frente por Todas”, orientada a visibilizar las señales de violencia y difundir los mecanismos de apoyo para mujeres y niñas, como el 911, el Chatbot Violeta y las Zonas Pulso de Vida.

La agenda se estructura en seis ejes: ciudades seguras, acceso a la justicia, infancias, juventudes, participación ciudadana y cuidados. Como evento central se realizará el foro internacional “Hacia ciudades seguras e igualitarias: evidencia y acción desde la planeación urbana”, organizado junto con ONU Mujeres y ONU-Hábitat.

La secretaria destacó que estas acciones se respaldan con una red estatal de prevención y atención integrada por más de 2 mil Zonas Pulso de Vida conectadas al C5 Escudo Jalisco, 67 Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres en 42 municipios y la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, que durante el último año brindó atención a más de 117 mil mujeres.

Asimismo, la agenda contempla talleres, conversatorios y actividades comunitarias impulsadas por las Unidades de Igualdad de Género, el CODE Jalisco y la Red de Centros de Justicia para las Mujeres. Entre ellas destaca un taller dirigido a medios de comunicación sobre contenidos libres de estereotipos y prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, de cara al proceso electoral 2026-2027.

Además, se firmará un convenio con el Consejo de la Judicatura de Jalisco para fortalecer la impartición de justicia con perspectiva de género y derechos humanos. La programación completa de las 397 actividades puede consultarse en el micrositio juntasdesdelaraiz.jalisco.gob.mx.