Mapean las agresiones a las mujeres

Ampliando la coordinación con municipios metropolitanos y al consolidar un modelo de atención especializado para hijas e hijos víctimas indirectas de violencia familiar, se ha comenzado a mapear puntualmente la violencia de género.

Esto es parte de los acuerdos alcanzados en la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Mesa de Seguridad de Alto Nivel para el Mapeo Territorial de la Violencia en Razón de Género (VrG).

La sesión, encabezada por Fabiola Loya, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), se efectuó ayer en Palacio de Gobierno y reunió a autoridades estatales y municipales para revisar la información estadística del último bimestre.

Faby Loya

Roberto Alarcón Estrada, Coordinador General Estratégico de Seguridad, dihjo que el análisis detallado por colonias “es fundamental para dar seguimiento al comportamiento de la incidencia delictiva, agilizar los tiempos de respuesta y reforzar las acciones de prevención y atención”. El C5 entregó información al respecto.

Faby Loya subrayó el compromiso de la SISEMH es con la atención integral a las mujeres y adelantó que se prepara un modelo de atención para las víctimas indirectas.

Como parte del seguimiento a acuerdos previos, se estableció una ruta de trabajo entre la Fiscalía Estatal, C5 y las comisarías municipales para cruzar información y se determinó incorporar a más municipios metropolitanos con altos índices de violencia a la mesa de seguridad.

En la mesa también participaron la Vicefiscal en Investigación Especializada, Elizabeth Canales Rodríguez; representantes de la Secretaría de Seguridad, Escudo Urbano C5 y las comisarías municipales de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque.