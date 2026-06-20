UAG impulsa innovación biotecnológica contra la Sigatoka Negra en “De la Ciencia al Mercado”

. .

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) participa por primera vez en el programa nacional “De la Ciencia al Mercado”, impulsado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco (SICYT), con un proyecto biotecnológico que busca convertirse en solución sustentable para combatir la Sigatoka Negra, enfermedad devastadora del cultivo de banana a nivel mundial.

El arranque oficial de la quinta generación 2026-2027 se realizó el 4 de junio, encabezado por la Mtra. Larisa Cruz Ornelas, Directora General de Ciencia y Desarrollo Tecnológico de la SICYT. En esta edición, la UAG participa con el proyecto “Maduración tecnológica de bioinsumo microbiano: formulación y estabilización para su aplicación en el manejo integrado de la Sigatoka negra”, resultado de más de 15 años de investigación científica.

La propuesta consiste en un bioinoculante basado en microorganismos endófitos estabilizados, desarrollado en el Laboratorio de Agrobiotecnología de la UAG, que ha evolucionado desde estudios básicos en microbiología ambiental hasta validaciones en campo. El avance alcanzó un hito en 2025 al obtener la patente correspondiente, consolidándose como uno de los desarrollos agrícolas más relevantes de la Universidad en biotecnología aplicada.

La participación en “De la Ciencia al Mercado” permitirá acelerar la maduración tecnológica y comercial del bioinsumo, con el objetivo de facilitar su transferencia hacia la industria biotecnológica y bananera. La meta es lograr un producto escalable, regulatoriamente viable y adaptable a distintos países productores de banana, contribuyendo a reducir los impactos económicos y ambientales del manejo convencional de la enfermedad.

Este proyecto también busca impulsar modelos agrícolas sostenibles y resilientes, alineados con los desafíos globales del sector agroalimentario, y posicionar a la UAG como referente en innovación científica con impacto internacional.