Tequila Lab celebrará el legado del paisaje agavero con arte, cultura y experiencias inmersivas

El legado del tequila y la cultura agavera volverán a ocupar un lugar central en Jalisco con una programación especial en Tequila Lab, espacio que se sumará a las actividades conmemorativas por el 20 aniversario de la inscripción de El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Tequila Lab

La activación, organizada por el Consejo Regulador del Tequila (CRT), propone una experiencia que combina patrimonio, arte contemporáneo, identidad regional y divulgación cultural en torno a una de las expresiones más representativas de México.

La conmemoración recuerda el reconocimiento internacional otorgado al paisaje tequilero por su valor universal excepcional, al integrar no sólo la producción del agave azul y las antiguas instalaciones industriales, sino también los conocimientos tradicionales, los oficios y la memoria colectiva que han acompañado durante generaciones la elaboración del tequila.

Como parte del recorrido, las y los visitantes podrán conocer las experiencias museográficas permanentes de Tequila Lab, dedicadas a mostrar la historia, diversidad, calidad y relevancia cultural del tequila, considerado la primera Denominación de Origen de México y uno de los símbolos de identidad nacional con mayor presencia internacional.

Tequila Lab

Además de la exposición permanente, el recinto integrará muestras temporales que exploran la cultura tequilera desde distintas perspectivas artísticas.

Entre ellas destaca una serie de esculturas monumentales del artista jalisciense Carlos Terrés, quien rinde homenaje a los personajes y labores fundamentales de la industria tequilera. Las piezas representan procesos tradicionales como el deshijado, la jima y el traslado del agave, poniendo en valor el conocimiento acumulado y la transmisión generacional que sostiene esta actividad.

También formará parte del programa la instalación escultórica “Redondel”, del artista Camilo Ramírez, una obra que propone una lectura contemporánea del proceso de elaboración del tequila y de los oficios que mantienen viva la tradición agavera.

A la experiencia se sumará un Balón Mundialista intervenido por Hacienda de Tepa, pieza que homenajea la tradición tequilera de Los Altos de Jalisco mediante referencias visuales a haciendas históricas, paisajes regionales, figuras del charro y elementos vinculados al legado cultural del tequila.

Esta intervención forma parte del proyecto urbano y artístico Balones Mundialistas, impulsado por Mujeres Empoderadas A.C., empresarios jaliscienses y creadores locales con el objetivo de representar la diversidad cultural del estado.

El recorrido se complementará con cinco obras de la exposición “Arte y Barricas”, iniciativa desarrollada por el Gobierno de Zapopan y Cultura Zapopan, donde artistas de distintas regiones del país transformaron barricas provenientes de la industria tequilera en piezas inspiradas en símbolos mexicanos.

Las obras seleccionadas para esta sede son “Tierra que Canta”, de Karla de Lara; “Percepción Mental”, de Juan Carlos Navarro; “Estalla!!!”, de PIT; “Diosas del Agave”, de Tolentino, y “La Esencia”, de Blowe Daniel.

Con esta programación, Tequila Lab busca convertir la celebración del patrimonio agavero en una experiencia abierta al público donde converjan historia, arte e identidad.

Datos