Entre balones, memoria y arte: el MAZ inaugura exposición inspirada en Jorge Campos en pleno ambiente mundialista

A unos días de que el ambiente mundialista transforme calles, espacios públicos y la conversación cotidiana en el Área Metropolitana de Guadalajara, el Museo de Arte de Zapopan (MAZ) decidió entrar al juego desde otro terreno: el del arte contemporáneo.

“El que la cambia la falla”, del artista Mario García Torres junto al exfutbolista Jorge Campos

Con la exposición “El que la cambia la falla”, el artista Mario García Torres y el exfutbolista Jorge Campos presentan una propuesta que convierte al futbol en un dispositivo para hablar de memoria, identidad, técnica e imaginación. La muestra, curada por Viviana Curi, directora del museo, reúne alrededor de 20 piezas entre pinturas, grabados y obras audiovisuales.

Más que una exhibición sobre uno de los personajes más reconocibles del futbol mexicano, el proyecto utiliza la figura de Jorge Campos como punto de partida para explorar las fronteras entre el deporte y el arte. Portero, goleador, diseñador y referente cultural de varias generaciones, Campos aparece aquí no solamente como ídolo deportivo, sino como personaje capaz de activar narrativas visuales y emocionales.

“El que la cambia la falla”, del artista Mario García Torres junto al exfutbolista Jorge Campos

Las obras incluyen una serie de pinturas y grabados realizados a partir de balones intervenidos, así como piezas textiles y recursos gráficos que conectan momentos emblemáticos del futbol mexicano con lecturas artísticas contemporáneas.

Viviana Curi explicó que la exposición busca construir un relato donde el gesto deportivo y el gesto artístico comparten un mismo origen.

“El que la cambia la falla”, del artista Mario García Torres junto al exfutbolista Jorge Campos

“Son una serie de pinturas y grabados que Jorge grabó, como los cañonazos, a veces simulando goles históricos. Es elegante, moderno, con unos tapices diseñados también por el artista Mario, donde, por ejemplo, una especie de ola es la estadística de la selección mexicana, en sus puntos más altos de su historia, o unas palmeras que también hablan de la carrera del futbolista y portero Jorge Campos”.

El componente audiovisual acompaña ese recorrido con un video que documenta el proceso de Mario García Torres centrando balones para Jorge Campos y otra pieza narrada donde el artista reconstruye y emula episodios del arquero, mezclando recuerdos de infancia, acontecimientos históricos y momentos deportivos.

“El que la cambia la falla”, del artista Mario García Torres junto al exfutbolista Jorge Campos

La exposición también integra la obra "No tira la toalla, pero tiró las agujetas", una pieza conformada por agujetas de plata bañadas en oro inspiradas en el calzado utilizado por el exseleccionado nacional.

Para Jorge Campos, la exposición también abre espacio para enviar un mensaje a las nuevas generaciones que buscan abrirse camino en el deporte.

“El que la cambia la falla”, del artista Mario García Torres junto al exfutbolista Jorge Campos

“Lo que le podría decir a estas generaciones hablando en los deportes es que se tienen que preparar, los jóvenes, los niños, porque la educación es lo más importante. Si te preparas en la educación, en lo mental, que es lo más importante para todos los atletas y los niños, la disciplina deportiva es lo más elemental, la pasión que deben tener los niños por algún deporte y que se diviertan”.

Desde la curaduría, Curi señaló que el proyecto se sostiene en una idea central: tanto el futbol como el arte requieren dominio técnico, pero alcanzan su dimensión extraordinaria cuando aparece aquello que escapa a la explicación.

“El que la cambia la falla”, del artista Mario García Torres junto al exfutbolista Jorge Campos

“De pronto, tener este binomio gracias a un amigo que tienen en común fue algo muy poderoso, muy original, muy divertido y muy único… tener toda la técnica, pero hay un movimiento que hace Jorge, que no se lo explica ni él mismo, y que hace la maravilla”.

La llegada de esta exposición adquiere una lectura especial en el contexto que vive Zapopan como uno de los municipios que forman parte de la sede metropolitana de actividades vinculadas al Mundial de Futbol. Mientras la ciudad prepara espacios públicos, experiencias culturales y actividades para acompañar el fenómeno deportivo global, el MAZ coloca una conversación distinta: la del futbol entendido como patrimonio emocional, expresión estética y lenguaje compartido.

“El que la cambia la falla” estará abierta al público del 19 de junio al 6 de septiembre. La programación y actividades complementarias pueden consultarse en las plataformas oficiales del Museo de Arte de Zapopan.

“El que la cambia la falla”, del artista Mario García Torres junto al exfutbolista Jorge Campos

El MAZ, ubicado en el andador 20 de Noviembre 166, y la Estación MAZ, ubicada en Hidalgo 352, abren al público de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, y los jueves, hasta las 22:00 horas. Las visitas guiadas están disponibles en taquilla y pueden agendarse en cualquier momento con el equipo de proyectos públicos y atención al público del museo.