La autora Blanca Athié es reconocida con el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez en Jalisco

Distingue Jalisco a Blanca Athié con el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez (HECTOR HERNANDEZ )

La escritora Blanca Elena Rivera del Río, conocida como Blanca Athié, fue reconocida por el Gobierno de Jalisco al recibir el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez 2025, por su obra ‘Elena, Lucía, Anaïs’.

La XXII edición de la premiación, destacó la obra sobre tres escritoras del siglo XX, en el que rompe con el cuento tradicional y reconstruye paisajes y memorias. El acto reunió a creadoras y creadores, docentes y público lector que celebró la XXII edición del certamen.

En su mensaje la autora compartió que la obra premiada surgió de un proceso creativo marcado por reflexiones personales, experiencias de salud y el desafío de consolidar su primera colección de cuentos.

Athié describió a Puerto Vallarta como un territorio fundamental dentro del libro, ya que funciona como un personaje que atraviesa las historias con su atmósfera, su memoria y su presencia sensorial.

Explicó que la bioluminiscencia, fenómeno natural que conoció a partir de relatos sobre Lucía Berlín en la bahía, se convirtió en una metáfora que ilumina las vidas de las protagonistas literarias: Elena Garro, Lucía Berlín y Anaïs Nin.

El premio se otorgó de manera unánime por el jurado integrado por Liliana Pedroza, Rosina Conde y Jaime Olveda Legaspi, quienes revisaron alrededor de un centenar de trabajos y valoraron que “Elena, Lucía, Anaïs”, expande las posibilidades del cuento clásico mediante una mirada contemporánea que reconstruye memorias, paisajes y vidas de tres autoras fundamentales del siglo XX.

Además del diploma, Blanca Athié recibió un estímulo económico de 150 mil pesos y la publicación de su libro por parte de la Secretaría de Cultura.

La creadora cuenta con una sólida trayectoria en las letras iberoamericanas, con reconocimientos como el Premio Iberoamericano de Cuento Ventosa- Arrufat 2023, el Premio José Agustín 2013 y diversas distinciones estatales.