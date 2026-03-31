Jalisco lidera exportaciones con más de 52 mil millones de dólares en 2025

Con un desempeño económico destacado, Jalisco se consolidó en 2025 como el líder nacional en exportaciones entre las entidades no fronterizas, al alcanzar un total de 52 mil 576.5 millones de dólares, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Secretaría de Desarrollo Económico . Es Jalisco líder en exportaciones al superar los 52 mil millones de dólares durante 2025 (Cortesía)

Esta cifra representa un crecimiento anual de 66 por ciento respecto al año anterior, un avance que supera ampliamente el promedio nacional y que coloca al estado como uno de los principales motores del comercio exterior en México. Actualmente, Jalisco aporta cerca del 9 por ciento del total de las exportaciones del país, incluso por encima de entidades fronterizas como Sonora y Tamaulipas.

El dinamismo económico del estado se explica en gran medida por su sólida y diversificada base productiva. Destaca particularmente el sector de fabricación de equipo de computación, que concentra más del 70 por ciento de las exportaciones y posiciona a Jalisco como un importante polo tecnológico a nivel nacional.

A este impulso se suman otras industrias estratégicas que continúan en expansión, como la del plástico, la agroindustria y la producción de bebidas, consolidando un modelo económico resiliente y competitivo.

Con estos resultados, Jalisco no solo incrementa su volumen de exportaciones, sino que también fortalece su papel como generador de valor, talento y confianza, reafirmando su liderazgo en el escenario económico nacional.