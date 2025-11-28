Invita SIAPA a aprovechar descuento con el pago del Estimado Anual 2026

Con un descuento de 10 por ciento por pronto pago, a partir del lunes 1 de diciembre inicia el periodo para cubrir el Estimado Anual 2026, de los servicios de agua potable y drenaje, informó el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
El organismo invita a la ciudadanía a sumarse a este esquema que reconoce la responsabilidad y puntualidad de quienes mantienen al corriente sus contribuciones, las cuales resultan fundamentales para garantizar la operación, mantenimiento y mejora de la infraestructura hidráulica en la metrópoli.
El pago puede realizarse de manera rápida, segura y sin contratiempos, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, en centros operativos y sucursales.
También se puede hacer en línea, tras escanear el código QR que aparece en la esquina superior derecha del recibo o en el sitio web:
www.siapa.gob.mx/pagoenlinea
Otra opción para que las y los usuarios realicen el pago en efectivo o con tarjeta, son las tiendas de autoservicio, bancos y cajas populares autorizadas, las cuales se encuentran al reverso del recibo.
El SIAPA reitera su compromiso con la atención y el servicio a las personas usuarias, e invita a todas y todos a aprovechar esta oportunidad para contribuir al fortalecimiento del organismo y al cuidado del agua, un recurso vital para el bienestar de nuestra comunidad.
El organismo convoca a la ciudadanía a aprovechar las facilidades que ofrece durante diciembre, como 100 por ciento de descuento en recargos hasta el día 15 o la renovación o trámite de la beneficencia en caso de pertenecer a grupos vulnerables, además del pago de su Estimado Anual 2026 con 10 por ciento de descuento.
PARA SABER
Las ubicaciones de centros operativos y sucursales son las siguientes:
- González Gallo, cuenta con atención los sábados de 8 a 13 horas / Av. Dr. R. Michel #461 esquina con González Gallo, Guadalajara, colonia Las Conchas.
- Ávila Camacho / Javier Mina #354 entre Av. Américas y Ávila Camacho, Zapopan
- El Sauz / Isla Banks #4090 entre Av. Patria y Av. Colón, colonia El Sauz, Guadalajara
- Río Nilo / Mercedes Celis #930 esquina con Río Nilo, colonia Lomas del Nilo, Guadalajara
- San Andrés / San Andrés y Chamizal. Unidad Administrativa San Andrés, Guadalajara
- Fray Pedro / José María Vigil #2494, esquina Pisa, colonia Italia Providencia, Zona Minerva, Guadalajara
- Las Águilas / Unidad Administrativa Las Águilas. Av. López Mateos Sur #5100, colonia Las Águilas, Zapopan
- Tonalá / Constitución #109 entre Hidalgo y Morelos, Tonalá
- Prisciliano Sánchez / Unidad Administrativa Prisciliano Sánchez. Av. Circunvalación Oblatos y Av. Artesanos, colonia Oblatos, Guadalajara
- Pila Seca / Pila Seca, local 9, Niños Héroes #9, San Pedro Tlaquepaque