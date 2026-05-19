Fuerzas federales catean 5 domicilios en Jalisco; caen dos presuntos miembros de cártel

Detenidos tras cateos en Jalisco

En la zona nororiente del municipio de Guadalajara, la Fiscalía General de la República (FGR), la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México catearon durante este martes cinco domicilios, en los que aseguraron armas, cartuchos, cargadores y posible droga y capturaron a dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se informó que los operativos desplegados en la capital del estado se realizaron como parte de las acciones para combatir delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego de que agentes federales lograron identificar cinco inmuebles relacionados con actividades ilícitas.

Dos de los inmuebles cateados se encuentran cerca del cruce de las calles Batallón de San Patricio y San Isidro, en Jardines de Santa Isabel, así como en la confluencia de Santa Martha y Sabiduría, en la misma colonia.

La FGR informó que las diligencias también se realizaron en las colonias La Esperanza y “El Salvador”, aunque de esta última, la dependencia federal no quiso precisar la ubicación.

Como parte de las acciones, los elementos federales ejecutaron las órdenes de cateo y lograron la detención de José “N” y Jorge “N”, ambos probables integrantes de un grupo delictivo con presencia principalmente en nuestro estado y que se presume, se trata del CJNG.

Domicilio cateado en Jalisco

“Como resultado de los operativos, se aseguraron armas cortas, cartuchos, cargadores, un almacén con alcohol posiblemente adulterado, envoltorios con material sintético y con sustancias ilícitas; además, vehículos, equipos telefónicos, documentos, insumos químicos y recipientes de almacenamiento, así como maquinaria aparentemente utilizada para procesos de llenado y envasado”, enlistó la FGR.

Agregó que a los dos hombres arrestados, “les fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, con pleno respeto a sus derechos humanos”.

Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente, quien definirá su situación jurídica, mientras que peritos especializados dictaminarán las características, cantidades y peso exactos de las sustancias y objetos que les fueron asegurados.

Aunque la FGR no lo detalló, sí difundió imágenes de vehículos incautados durante los cateos.