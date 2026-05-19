Los mototaxis son vehículos inseguros para el transporte público, advirtió la Secretaría de Transporte

Los mototaxis son un vehículo inseguro que genera siniestros viales.

Ante la propuesta de la legisladora de Futuro, Mariana Casillas, de reconocer en la ley el servicio que prestan los mototaxis en colonias y fraccionamientos de la periferia de Guadalajara, el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, señaló que quienes otorgan ese servicio de transporte ya están incluidos en la figura de transporte comunitario.

Por ello, consideró innecesario reformar la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, como lo planteó la legisladora.

Añadió que el vehículo de mototaxi no puede reconocerse como una unidad que realiza traslados, debido a que se trata de un vehículo inseguro. Hacer un reconocimiento legal del mototaxi como un vehículo que da servicio de transporte sería “ir hacia atrás”, apuntó.

“El vehículo está reconocido en la ley y en la norma. Se les invita a cambiar a vehículos más seguros. Si es una iniciativa para que vayamos a vehículos más inseguros, habría que revisarla, porque sería un peligro para los usuarios. No he visto la iniciativa, no me la han hecho llegar. Habría que ver cuál es el fundamento técnico, jurídico o científico que tienen para que se den pasos para atrás en materia de seguridad vial”, explicó.

Diego Monraz insistió en que cualquier cambio a la regulación sobre transporte público, debe basarse en elementos técnicos que garanticen la seguridad de los usuarios.

Por ello, no comparte la propuesta de la legisladora Mariana Casillas, para avalar a los mototaxis.

“Lo acabamos de decir hace un momento, cualquier iniciativa en materia de seguridad vial debe tener fundamento técnico y evidencia científica para que pueda funcionar. Lo preocupante sería una ley que de pasos retrogradas. El vehículo es inseguro, ustedes lo han mencionado y hemos visto accidentes, eso la ley que hoy existe y que reconoce la figura, impulsa la gradualidad, la evolución de estas unidades a vehículos más seguros”, precisó.

El secretario de Transporte dijo que hay avances en Tlajomulco y Zapopan para que los propietarios de mototaxis cambien a unidades más seguras y aprovechó para invitar de nuevo a la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, a dialogar sobre el tema, para avanzar en ese municipio, en lugar de que se hagan actos de extorsión por parte de funcionarios municipales a los mototaxistas.