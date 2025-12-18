La Secretaría de Salud recomienda medidas para cuidar la piel durante la temporada de frió

Cuidados de la piel durante la temporada de frío

A través del Instituto Dermatológico “José Barba Rubio”, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), comunicó que durante los meses de mayor frío es común que incremente la atención de padecimientos cutáneos asociados al clima frío.

En lo que va del 2025 han sido registrados 510 pacientes por dermatitis atópica, una de las principales patologías se agravan en esta época del año. Afecta la calidad de vida de principalmente pacientes pediátricos y de la tercera edad.

Frente al aumento de las consultas por resequedad, grietas, enrojecimiento y brotes de enfermedades cutáneas asociadas al clima, se le recomienda a la población, en especial a infantes, personas mayores y pacientes con padecimientos dermatológicos previos, tomar precauciones extremas.

Georgina Sierra Silva, la Subdirectora Médica del Instituto Dermatológico de Jalisco “José Barba Rubio”, explica que el uso del agua caliente como contraparte del frio ocasiona que se pierda la barrera natural de la piel. Lo que puede ocasionar irritación, comezón y lesiones.

Dentro de los principales síntomas afectaciones que se presentan se encuentran las exacerbación de la dermatitis atópica, y la sequedad severa de la piel.

Además se hace presente una comezón intensa que puede llegar a complicarse a causa de las heridas por rascado.

Las recomendaciones del Instituto Dermatológico de Jalisco, son hidratar la piel diariamente con cremas ricas en ceramidas o ácidos grasos esenciales, y evitar baños con agua caliente prolongados.

De igual manera, sugieren, el uso de ropa de algodón, que los labios sean protegidos con bálsamos, y evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura.

En el caso del protector solar, aún cuando los días estén nublados, se hace énfasis en la importancia de su uso diario. Mantener una hidratación adecuada, también es esencial.

Si se llega a presentar un enrojecimiento persistente, comezón intensa o lesiones visibles, lo mejor es no automedicarse. En el supuesto de que las molestias sean persistentes, hay que acudir a un especialista.

En caso de que una alteración cutánea no mejore con los cuidados básicos, debe de ser evaluada por personal médico especializado. Esto con el fin de prevenir complicaciones, sobreinfecciones o agravamientos de enfermedades crónicas como la dermatitis atópica, la psoriasis o la rosácea.

Si alguien tiene más dudas o en caso de que se desee agendar una valoración, las y los interesados pueden acudir al Instituto Dermatológico de Jalisco “José Barba Rubio”, en un horario de lunes a viernes, de las 7:00 a las 15:30 horas. También pueden consultar los canales oficiales del instituto.