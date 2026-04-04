Localiza C5 Escudo Jalisco a tres personas extraviadas en el Nevado de Colima

Rescate. La coordinación interinstitucional garantizó la localización y descenso seguro de las tres personas extraviadas. Imagen: IA

Gracias a un operativo coordinado entre C5 Escudo Jalisco y corporaciones de emergencia, se logró localizar a tres personas que se encontraban extraviadas en el Nevado de Colima, tras la activación de un reporte en la línea 911.

El incidente inició cuando una usuaria informó que su hermano se había separado de un grupo durante un ascenso en la zona montañosa. De inmediato, personal de C5 Escudo Jalisco estableció contacto con la reportante y gestionó la coordinación con la Unidad de Protección Civil y Bomberos del Estado, además de otras brigadas de apoyo.

El hombre reportado como extraviado logró enviar un mensaje y un video en el que señalaba estar atrapado en un risco. A través de la Videollamada C5 se compartieron coordenadas geográficas que permitieron ubicarlo con precisión y optimizar el despliegue de las unidades de rescate.

Durante el operativo también fueron localizadas dos personas más —una mujer y un hombre— que se encontraban desorientadas en la misma zona sin haber solicitado auxilio.

Los elementos de Protección Civil realizaron maniobras para el descenso seguro de las tres personas, quienes fueron trasladadas a un punto seguro sin presentar lesiones.

Este caso subraya la importancia de la coordinación interinstitucional y el uso de herramientas tecnológicas en la atención de emergencias, donde la intervención del C5 Escudo Jalisco permitió reducir tiempos de respuesta y salvaguardar la integridad de las personas en una zona de difícil acceso.