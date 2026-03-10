Descargas que contaminan canal de Las Pintas generan mala calidad del agua: gobernador Pablo Lemus

“Uno de los motivos por los que hemos estado teniendo mala calidad del agua en las últimas dos semanas en la Zona Metropolitana de Guadalajara es porque existen tanto particulares como (entes) públicos que están tirando aguas irregularmente a canales del SIAPA”, declaró el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

El mandatario informó, en entrevista con diversos medios de comunicación, que ya se realizó una reunión de trabajo “entre la Comisión Estatal del Agua, el SIAPA, la Secretaría General de Gobierno y algunos municipios que fueron detectados con estas, digamos tomas clandestinas, donde están vaciando agua de muy mal estado a los conductos del SIAPA”.

El titular del Poder Ejecutivo estatal Advirtió que los responsables van a ser multados y que todas esas tomas contaminantes serán “completamente canceladas”.

PROBLEMA AÑEJO POR URBANIZACIÓN DESORDENADA, DICE ESPECIALISTA

El ingeniero Josué Daniel Sánchez Tapetillo, especialista en temas hidráulicos, aseguró que la contaminación de una parte del agua potable que llega a Guadalajara, no es un problema reciente.

Dijo, en entrevista con Radio Metrópoli, que de acuerdo con un conteo de las quejas en redes sociales, el tema del agua maloliente y de color oscuro, se presenta en al menos 137 colonias del área conurbada de Guadalajara.

Expuso que le “llama la atención” que el gobernador maneje como que es sorpresivo lo que está ocurriendo, cuando el problema tiene años, y explicó que los canales de Atequiza y Las Pintas, que se encuentran en la denominada Cuenca del Ahogado, traen el agua desde el Río Santiago hasta la presa de Las Pintas, en el sur de la ciudad, y básicamente son interceptores de “escurrimientos” o descargas, tanto de agua de lluvia como de aguas residuales.

Agregó que esos canales se construyeron como parte del sistema antiguo para traer agua de Chapala, atravesando una serie de escurrimientos y arroyos, y debido a que desde hace unos años, se ha ido urbanizando la cuenca, se han convertido en receptores o depósitos de aguas contaminada.

El especialista indicó que la problemática proviene desde hace varias administraciones municipales en Tlajomulco de Zúñiga, desde antes de la actual e incluso anteriores a la de Enrique Alfaro, “que permitieron la urbanización acelerada y desordenada de la cuenca del ahogado”

Recordó que en un informe de enero del 2024 ante el Congreso del Estado, el propio Siapa reconoce esa serie de descargas de aguas residuales y agrícolas que contaminan el agua y dificultan el proceso de potabilización.

Urgió a la construcción del canal alterno o nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, que ya se anunció, pues vendría a ser parte de la solución, al dejar de usar el sistema de canales antiguo, que ya es inoperante.

También opinó que se debe actualizar la PP1 de Miravalle, pues ya no tiene capacidad para tratar el agua y menos en las condiciones en las que la recibe en estos momentos.

SITUACIÓN ATÍPICA, SEÑALA EL SIAPA

En el contexto de las reiteradas quejas por liquído maloliente y de color café o incluso negruzco, en viviendas de cientos de colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) difundió que detectó una situación atípica en el Sistema Antiguo de Abastecimiento para la mancha urbana de la capital de Jalisco.

El SIAPA explicó que el sistema antiguo opera desde 1956, corre a cielo abierto y es vital para conducir agua a la Planta Potabilizadora 1 en Miravalle (PP1), pero “en los últimos meses se detectó una presencia inusual de sólidos suspendidos y contaminantes, que comprometen los procesos ordinarios de potabilización”.

El organismo dijo que realizó un monitoreo técnico riguroso, mediante el cual estableció “que desde diciembre de 2025, existe un deterioro significativo en la calidad del agua superficial que ingresa al Canal de Las Pintas”.

Agregó que así, se identificaron ingresos de caudales con características de agua residual en puntos estratégicos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, como Capulín 1, El Guayabo, Capulín 2, Capulín 3, El Zapote, La Carreta, El Edén, La Teja, Vaso regulador Adolfo Horn y 1 de Mayo.

Achacó que esta situación dificulta el eficiente trabajo de potabilización de la PP1 debido a la alta contaminación difusa e irregular que está ingresando al sistema.

ACCIONES DEL SIAPA

Ante el escenario ya descrito, el SIAPA asegura que desplegó un plan de acción inmediato que incluye una intervención multidisciplinaria en conjunto con la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), para mitigar el impacto en la fuente de abastecimiento.

Añadió que también se estableció una coordinación por medio de mesas de trabajo y recorridos conjuntos con el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, “para generar un esquema de atención que permita la construcción de las obras necesarias para evitar dichas aportaciones al Canal de Las Pintas (Sistema Antiguo)”.

Además se realiza una “inspección en sitio” a través de brigadas especiales “que realizan visitas constantes, para documentar y dimensionar el origen de las descargas, asegurando un diagnóstico preciso para la toma de decisiones”.

El SIAPA enfatizó que “opera al máximo de su capacidad técnica” y que tiene el objetivo de “garantizar que el agua que llega a los hogares cumpla con los estándares de calidad sanitaria”.

Afirmó que se “mantendrá informada a la población sobre los avances en la recuperación de la calidad de esta fuente de abastecimiento” y anunció que cuando termine los análisis, “se analizarán las medidas y sanciones correspondientes”.