“Querida Fátima” arrasa en el FICG 41: cine colectivo frente a la impunidad

En una edición marcada por propuestas arriesgadas y voces necesarias, Querida Fátima se convirtió en la gran triunfadora del Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2026 al obtener el Premio Mezcal a Mejor Película Mexicana. El reconocimiento incluye la estatuilla Mayahuel y un estímulo económico de 500 mil pesos, confirmando el impacto de una cinta que trasciende lo cinematográfico para instalarse en el terreno de la memoria, la denuncia y la justicia.

Dirigida por Lorena Gutiérrez Rangel, Su Kim, Jesús Quintana Vega, Rodrigo Reyes, Dawn Valadez y Davi Merchan, la película es una creación de la Colectiva Varinia, un proyecto nacido desde la colaboración horizontal y el acompañamiento a una lucha real: la de Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, niña asesinada en 2015 a los 12 años.

Lejos de convertir el dolor en espectáculo, Querida Fátima apuesta por una mirada íntima y profundamente humana. Durante cinco días, la cámara acompaña a Lorena en su exigencia de justicia en las calles de la Ciudad de México, en el marco del Día Internacional de la Mujer, mientras entrelaza escenas familiares donde persisten la ausencia, la resistencia y el amor por la memoria de Fátima.

La fuerza del documental radica también en su dimensión ética. Lorena y su esposo participan como codirectores, desplazando la lógica tradicional del documental observacional para entregar la voz narrativa a quienes vivieron la tragedia. Así, la película no habla sobre ellos, sino con ellos.

El resultado es una obra de gran potencia emocional y política que evidencia cómo un caso particular refleja una violencia estructural que atraviesa a miles de mujeres y niñas en México y el mundo. La impunidad, la indiferencia institucional y la revictimización aparecen como heridas abiertas, pero también como detonantes de una resistencia inquebrantable.

Más que una película, Querida Fátima es un acto de solidaridad y memoria. Su paso triunfal por Guadalajara no sólo celebra una propuesta cinematográfica notable, sino la capacidad del cine para acompañar causas urgentes, amplificar voces silenciadas y recordar que detrás de cada cifra hay una vida irrepetible.

Con este reconocimiento, el FICG respalda una obra necesaria que interpela al espectador y confirma que el cine documental sigue siendo una herramienta vital para incomodar al poder y dignificar a las víctimas.