Tlajomulco expone programa de recuperación de vivienda en foro de CANADEVI

El Gobierno de Tlajomulco presentó sus principales líneas de trabajo en desarrollo urbano durante la décimo quinta edición de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), realizada en Puerto Vallarta.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, afirmó que los avances del municipio responden a un esquema de colaboración entre autoridades, iniciativa privada y ciudadanía, con una perspectiva de largo plazo.

“El municipio ha logrado avanzar gracias a un esquema de colaboración entre autoridades, sector privado y ciudadanía, apostando por un desarrollo con visión a largo plazo”, señaló.

Entre los temas abordados destacó la propuesta de un reglamento metropolitano orientado a homologar criterios en trámites y procesos urbanos.

De acuerdo con el alcalde, esta iniciativa forma parte de una agenda compartida entre distintos actores políticos y busca simplificar la gestión administrativa, además de priorizar las necesidades de la población.

Velázquez Chávez también mencionó el respaldo del gobernador Pablo Lemus en proyectos estratégicos para la zona sur del área metropolitana, donde se han concentrado inversiones en infraestructura.

En materia financiera, el edil indicó que el municipio ha incrementado su capacidad de inversión en obra pública.

“Ha pasado de 600 millones a cerca de 2 mil millones de pesos, resultado de una política de disciplina presupuestal y fortalecimiento de ingresos propios”.

Otro de los puntos expuestos fue el Plan de Recuperación de Vivienda, con el que se han intervenido zonas habitacionales y reactivado comunidades.

Según lo señalado durante la presentación, este modelo ha sido mostrado a la presidenta Claudia Sheinbaum como una alternativa que podría replicarse a nivel nacional.

Además, el municipio trabaja en la actualización de sus planes parciales de desarrollo urbano mediante procesos de consulta pública, con la intención de dar certidumbre a la inversión y atender el crecimiento territorial.

Autoridades municipales señalaron que la meta es consolidar un modelo urbano sostenible, en el que el desarrollo económico se acompañe de mejoras en las condiciones de vida de la población.