Tlaquepaque promueve la lectura con jornada simultánea en bibliotecas

El gobierno de San Pedro Tlaquepaque realizó una jornada de lecturas simultáneas en distintas bibliotecas del municipio el pasado 23 de abril, como parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional del Libro.

El director de Cultura, Oscar Carrillo Villa, informó que una de las obras seleccionadas fue El viejo y el mar, del autor Ernest Hemingway, ganador del Premio Nobel de Literatura. Explicó que la elección respondió a la relevancia de la obra y a su vínculo con América Latina.

Las actividades iniciaron a las 10:00 horas en las bibliotecas Flavio Romero de Velasco, en la zona centro; Idolina Gaona de Cosío, en Miravalle; y Sor Juana Inés de la Cruz, en San Martín de las Flores. En estos espacios participaron estudiantes de primaria, nivel medio superior y público en general.

Carrillo Villa señaló que, mediante una donación, se entregó un ejemplar del libro a cada asistente, lo que benefició a cerca de 150 personas.

De manera adicional, en la biblioteca Flavio Romero de Velasco se realizó un taller de elaboración de separadores de libros dirigido a niñas y niños de primaria, quienes crearon sus propios materiales con insumos proporcionados en el lugar.

El funcionario indicó que estas actividades forman parte de una estrategia en coordinación con la red municipal de bibliotecas, integrada por 13 espacios en distintas delegaciones, con la finalidad de promover la lectura y el acceso a la cultura entre la población.