Atienden a mono araña electrocutado en Guadalajara; permanece en observación

Especialistas de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST) brindan atención médica a una hembra adulta de mono araña (Ateles geoffroyi) que sufrió una descarga eléctrica tras entrar en contacto con cables del tendido de la CFE en Guadalajara.

El ejemplar fue entregado por elementos de la Comisaría de Guardabosques de Guadalajara en las instalaciones de la unidad, donde se le practicó una revisión inicial para descartar quemaduras u otras lesiones visibles.

El director de la URFST, Luis Alberto Cayo Cervantes, informó que el animal presenta buena condición corporal y no tiene heridas superficiales, aunque continuará bajo observación preventiva.

Durante las primeras horas posteriores al rescate, el mono mostró una respuesta disminuida atribuida al choque eléctrico, evolución que ha mejorado con el paso del tiempo.

“Aparentemente sí tuvo una complicación cuando la lograron liberar; el ejemplar parecía que no respondía, pero es parte del mismo proceso que genera la electrocución. Ahorita ya se encuentra mucho más repuesta”, explicó.

El ejemplar permanecerá en un recinto de observación durante al menos 72 horas para descartar posibles afectaciones internas y determinar su evolución, en coordinación con autoridades federales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a no manipular fauna silvestre por cuenta propia, ya que puede implicar riesgos y constituye una falta legal en el caso de especies protegidas.

En situaciones de animales lesionados o en riesgo, se pide reportar a la URFST al número 33 31 38 30 98 para su atención especializada.