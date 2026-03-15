Igualdad Animal: Love Veg lanza recetario de “Sabores Marinos”

Igualdad Animal

Love Veg, el proyecto educativo de la organización Igualdad Animal, ha lanzado un nuevo recetario gratuito para elegir alternativas compasivas y seguir disfrutando de los tradicionales sabores del mar de la gastronomía mexicana.

“Sabores Marinos 100% vegetales” se suma a la serie de recetarios publicados para promover una nueva forma de alimentarnos sin sufrimiento animal. “Muchos platillos tradicionales ponen al pescado y a otros animales del mar en el centro de la mesa, y rara vez nos detenemos a preguntarnos qué hay detrás de ese hábito”, dice Katya Ramírez, de Love Veg México.

Peces, los animales más explotados

Los peces son los animales más explotados del mundo. Las cifras de animales extraídos, criados en acuicultura y matados son tan grandes que la industria ni siquiera los contabiliza por individuos, sino por toneladas.

Pese a esto, los peces son los animales más desprotegidos e incluso en México las leyes los consideran recursos y no animales, lo que ha llevado a que las prácticas sistemáticas que les generan sufrimiento pocas veces sean cuestionadas.

La demanda de peces ha provocado a que su explotación se intensifique no solo en océanos, sino también en las llamadas granjas de peces. De acuerdo con el reporte “Estado Mundial de la Pesca y Acuacultura 2024” de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la acuicultura ya superó a la pesca como la principal productora mundial de carne de animales acuáticos, y la mayoría de estos procesos se realizan al interior de territorios no marítimos.

Este modelo, el de la cría intensiva, incrementa exponencialmente las prácticas que generan dolor y estrés en los peces, como el hacinamiento extremo, que ha sido documentado por Igualdad Animal y que deriva en canibalismo, enfermedades y lesiones que nunca reciben atención, así como en aguas insalubres donde proliferan infecciones.

Actualmente, ninguna de las normas que regulan la crianza, el transporte o la matanza incluye a los peces, por lo que durante todas las etapas de su explotación son manejados con tratos bruscos y prácticas crueles. Ya sea en la pesca o en la acuicultura, los peces comienzan un largo proceso de asfixia en cuanto son extraídos del medio acuático, con lo que inicia un proceso de muerte lento que incluye arrojos, golpes y aplastamientos.

La matanza de peces es una de las más crueles en la industria de la explotación animal, pues, a diferencia de los animales terrestres, no existe para ellos regulación alguna sobre su aturdimiento previo. Es decir, los peces llegan aún conscientes al proceso de evisceración y se han documentado signos de vida incluso minutos después de esa práctica.

Elegir el respeto a todos los animales

Los peces, como cualquier otro animal, son seres sintientes que tienen la capacidad de experimentar dolor y merecen vivir sin sufrimiento, de acuerdo con sus propios intereses. Por esa razón, Igualdad Animal también realiza la campaña “Los peces sienten, ¡protégelos hoy!”, con el propósito de informar a la sociedad sobre estos animales que han quedado rezagados en la protección animal.

“En Love Veg creemos que conocer esta realidad también abre la puerta a nuevas posibilidades, porque cambiar la forma en la que cocinamos no significa renunciar al sabor ni a los platillos que forman parte de nuestra cultura”, explica Katya Ramírez.

Ante una industria que busca el mayor beneficio económico a costa del sufrimiento animal, elegir una alimentación de origen vegetal es una acción poderosa contra su explotación. Así que ¡descarga aquí tu recetario!