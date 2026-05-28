Casa Teodora: última estación para el celebrar el Picnic Gótico

Como parte de las celebraciones del “World Goth Day”, una efeméride que se conmemora internacionalmente cada 22 de mayo y que busca celebrar la identidad propia de la escena gótica mundial, los organizadores del tradicional encuentro gótico metropolitano, mejor conocido como “Picnic Gótico de Guadalajara”, han elegido a Casa Teodora (Justo Sierra, 1828; Guadalajara, Jal) como la última estación para cerrar un mes lleno de actividades en distintos puntos de nuestra ciudad.

“Picnic Gótico de Guadalajara”

Fecha que nació oficialmente en el Reino Unido en el 2009, gracias a la iniciativa de los DJ´s británicos Cruel Britannia (ahora conocido como BatBoy Slim) y Martin Oldgoth, el Día Mundial Gótico ha tomado a la soleada perla tapatía con atractivos encuentros culturales y artísticos repletos de atractivas propuestas locales y foráneas.

“Picnic Gótico de Guadalajara”

Tras tres años de incansable trabajo, el “Picnic Gótico de Guadalajara” ha tomado para su Cuarta Edición una opción particular: trasladar sus actividades a un recinto semicerrado pero manteniendo los mismos objetivos de siempre: “derribar los prejuicios y acercar a la comunidad en general a la riqueza artística de la subcultura gótica”.

Con un programa de entrada libre y apto para todo público, con un horario de 3:00 p.m. a 9:00 p.m. y gozando de una entrada completamente gratuita, las actividades suman a la Danza, la Literatura, la Música, los Juegos de Rol, una Exhibición de esgrima y el tradicional bazar con marcas locales.

“Picnic Gótico de Guadalajara”

Entre los participantes, se han sumado los escritores: Jorge A. Lozano, Gabriel Padilla, Alessa Gil, Carlos Valdez, Alberto Mexía, Noemí Alejandra Naranjo Gaspar; los proyectos “Las reliquias de la Abadia”, “El Ajolote de Cuero”, “The Outsiders”, “Cascada Rising”, “Bruxas Boutique”, “Cookiecat Repostería”, “Hechizo textil”, “Ecaz”, “Draconis Ferrum”, “LD Colmillos”, “Gorgona Editorial Cartonera”, “Revista Necroscriptum”, “Fóbica Fest”; y en la música y Danza, “Impostor”, “Cascadia // Rising”, “Tribu Prismata” y Viernes Enrique Perea Cárdenas.

“Picnic Gótico de Guadalajara”

Para tener en cuenta: Este sábado 30 de mayo, de las 3 a 9pm, vamos a festejar el Picnic Gótico de Guadalajara en Casa Teodora: Justo Sierra, 1828; Guadalajara, Jal. La entrada es libre.