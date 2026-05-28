Ahora reportan desaparición de joyero en el sur de Jalisco

En redes sociales y medios de comunicación se está solicitando ayuda para localizar al empresario joyero Jaime Arias García, de quien no se sabe nada desde la noche del pasado 26 de mayo cuando salió en vehículo de un punto en el municipio de San Gabriel, perteneciente al sur de Jalisco.

El hombre mide 1.85 metros, es moreno claro y tiene 74 años de edad.

El automotor de Jaime Arias fue localizado poco después de su desaparición, abandonado en Ciudad Guzmán, al parecer, con manchas de sangre en su interior.

SIGUE DESAPARECIDO EMPRESARIO SINALOENSE

Daniel Garay Tanamachi es otro empresario que también está desaparecido, y al cual se le vio por última ocasión la noche del domingo 17 de mayo de este año, en el Fraccionamiento Country Club, del municipio de Guadalajara.

Daniel Garay Tanamachi

Debido a su desaparición existen fichas tanto de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas como de la instancia estatal.

Durante la rueda de prensa semanal del Gabinete de Seguridad de Jalisco, la vicefiscal de Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Trujillo Cuevas, aseguró que se han realizado operativos tanto en Guadalajara como en Zapopan para revisar videocámaras de seguridad y buscar indicios sobre su paradero.

Su automóvil tampoco ha sido encontrado y cuando el empresario fue visto por última vez iba junto a una persona de quien no se ha revelado la identidad.

ALUMNA DE SECUNDARIA HABRÍA SIDO RECLUTADA VÍA TIKTOK

Las autoridades de Jalisco siguen en busca de pistas para localizar a Camila Janeth Vázquez Rivas, de 13 años, desaparecida luego de que les dijo a sus compañeros de una secundaria en Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que había aceptado una oferta de empleo fuera de la ciudad.

Alumna de secundaria que desapareció el 19 de mayo de 2026

La vicefiscal Blanca Trujillo señaló que la menor puede estar siendo víctima de reclutamiento por parte de la delincuencia organizada.

Y es que luego del 19 de mayo pasado, se difundió que la estudiante de secundaria comentó que recibió una propuesta de empleo por medio de la app de TikTok.

La funcionaria estatal informó que se logró localizar a un conductor de plataforma que llevó a Camila Janeth de cierto lugar a otro y que no fue la Nueva Central Camionera, como se había especulado en un principio e incluso se decía que estaba por abordar un camión a la Ciudad de México, pero esto ya quedó en duda.

La Fiscalía de Jalisco ha solicitado colaboración a las autoridades de otros estados de la República para procurar la localización de la adolescente