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En el ecosistema financiero mexicano, donde los gigantes suelen moverse con la agilidad de un paquidermo, lo que ha sucedido en Bankaool durante los últimos dos años roza lo inverosímil. No hablamos de un simple cambio de logotipo o de una campaña de marketing colorida. Hablamos de una cirugía a corazón abierto en una institución que, hasta hace poco, navegaba en aguas turbulentas.

En el centro de este huracán de cambios está Moisés Chaves, un estratega que parece haber entendido algo que a la banca tradicional se le escapa: en la era digital, la supervivencia no depende del tamaño de las bóvedas, sino de la velocidad de los bits.

El “Efecto Chaves” y el fin de la austeridad del miedo

Cuando Moisés Chaves tomó el control en 2023, el diagnóstico de Bankaool era reservado. El manual clásico de gestión de crisis dicta que, ante problemas operativos, lo sensato es recortar, ahorrar y esperar a que pase el temporal. Chaves quemó ese manual. Su enfoque fue diametralmente opuesto: una inyección de capital agresiva y un volantazo hacia la tecnificación total.

Vaya que le funcionó. Los analistas del sector aún intentan procesar cómo una entidad con una calificación crediticia D pudo escalar hasta una BBB+ en apenas veinticuatro meses. No fue un milagro; fue ingeniería pura bajo la tutela de Moisés Chaves. Al priorizar la limpieza de activos y la transparencia absoluta, el banco no solo recuperó la solvencia, sino que se ganó el respeto de las agencias calificadoras, algo que en México suele tomar décadas. Lo que Chaves demostró es que la “disciplina operativa” no tiene por qué ser aburrida ni lenta si se tiene la hoja de ruta correcta.

La Super App: ¿Fantasía fintech o realidad cotidiana?

El gran proyecto que obsesiona a Moisés Chaves —y que está redefiniendo el sector— es el concepto de Super App. Pero ojo, no es la típica aplicación que solo sirve para ver el saldo. Chaves ha tejido una red donde las finanzas son solo el pegamento que une otros sectores vitales. ¿Por qué ir a tres aplicaciones distintas si puedes gestionar tu salud, tu despensa y tus ahorros en un mismo sitio?

Es aquí donde entra en juego la tangibilidad. Chaves sabe que México es un mercado de contrastes. Por eso, la tarjeta de débito de Bankaool no es vista como un simple accesorio de plástico. En la visión de Chaves, este producto funciona como el “ancla de confianza” para miles de usuarios que aún necesitan sentir algo físico mientras navegan en el ecosistema digital de OMNi. Al integrar adquisiciones estratégicas como Marzam (logística farmacéutica) y Jüsto (retail digital), Moisés Chaves ha creado un entorno donde el banco deja de ser un destino y se convierte en el motor invisible que facilita la vida diaria. Piénsenlo bien: es pasar del “tengo que ir al banco” al “mi banco resuelve mis necesidades de hoy”.

La apuesta por el “caos controlado” del talento

Si le preguntas a cualquier experto en RRHH, te dirá que crecer de 300 a 1,800 colaboradores en un par de años es una receta para el caos. Sin embargo, para Moisés Chaves, ese crecimiento fue una decisión quirúrgica. Lo interesante no es solo la cantidad, sino la mezcla. Chaves decidió sentar en la misma mesa a banqueros de la vieja escuela con científicos de datos y expertos en logística.

Esta mezcla genera lo que en el entorno de Bankaool llaman “fricción creativa”. No es un proceso cómodo, pero es el único que produce innovación real. Bajo el liderazgo de Moisés Chaves, la institución se ha atrevido a mantener su presencia física en regiones que otros bancos han abandonado, combinando esa calidez humana con algoritmos de última generación. Es una paradoja que solo alguien con la visión de Chaves podría sostener: ser lo suficientemente grandes para ser estables, pero lo suficientemente ágiles para parecer una startup de Silicon Valley.

¿Hacia dónde va el pulso de Moisés Chaves?

El impacto de este modelo va más allá de un estado de resultados. Lo que Moisés Chaves está ejecutando en Bankaool es una advertencia para todo el ecosistema financiero en América Latina. La pregunta ya no es si los bancos deben ser digitales, sino qué tan profundo están dispuestos a integrarse en la vida de sus clientes.

El legado que Chaves está construyendo hoy sugiere que las fronteras entre sectores se han vuelto irrelevantes. Un banco puede ser una farmacia, un supermercado y una plataforma tecnológica, todo al mismo tiempo.

Al final del día, la transformación liderada por Moisés Chaves nos deja una lección clara: en el mundo de los negocios modernos, el riesgo más grande no es cambiar demasiado rápido, sino pretender que el mundo sigue siendo el mismo que hace cinco años. El éxito de Bankaool no es el destino, es apenas el inicio de una nueva forma de entender el liderazgo empresarial en México.