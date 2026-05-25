Chofer de transporte público detenido por accidente mortal

Cuando pretendía huir después de arrollar a un hombre de más de 80 años de edad, quien murió en el lugar de los hechos, fue capturado por agentes de la Policía Metropolitana (Metropol) el chofer de un camión urbano de la antigua Ruta 610-A.

El percance se suscitó este lunes en el cruce de Avenida Malecón y la Calle Gigantes, en las inmediaciones del Parque Luis Quintanar antes conocido como de La Solidaridad.

Israel Guerra, comisario operativo de la Policía Metropolitana, dependiente de la Secretaría de Seguridad Jalisco, dijo que al ocurrir el accidente por el lugar patrullaban oficiales de la Metropol quienes interceptaron al conductor de la unidad de transporte público luego de que bajó para intentar darse a la fuga pie a tierra.

Arresta Metropol a chofer de camión urbano que intentó huir tras causar muerte a peatón pic.twitter.com/kCwCf4DP57 — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) May 26, 2026

El mando policiaco señaló que el camionero argumentó que atropelló al peatón debido a un “punto ciego” de la unidad que conducía y no lo vio.

Al sitio del percance arribaron paramédicos pero sólo para confirmar el deceso del anciano arrollado.

El chofer fue puesto a disposición del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

Según un recuento periodístico, esta es la séptima víctima mortal por accidentes del transporte público durante 2026 en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).