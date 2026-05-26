La disputa del Zócalo

CNTE instala plantón en el Centro tras choque por acceso al Zócalo; Gobierno insiste en diálogo

Ahora la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la mal afamada CNTE, ha adelantado sus manifestaciones en la Ciudad de México. Su intención, hacerse de la plancha del Zócalo y, nuevamente, establecer un mecanismo de presión contra el gobierno de Sheinbaum que apenas unas horas antes había anunciado una concentración masiva para el día 31.

Conocedores de la tozudez de la CNTE, asesores presidenciales han comenzado a valorar la alternativa de cambiar formato o sede de la concentración que encabezará la Presidenta. Aun cuando pareciera cosa menor, este será el primer capítulo de una larga confrontación que llegará hasta que el Mundial inicie.

La CNTE no pretende impedir que el balón ruede, sencillamente quiere la mayor cantidad de prebendas aseguradas para cuando eso ocurra.

Productores de frijol acusan a sus líderes

En el caso de las movilizaciones de productores de frijol, han surgido quejas entre quienes protagonizaron estas protestas pues, señalan, los beneficios pactados con el gobierno federal están siendo repartido discrecionalmente.

Los líderes han quedado en una posición de fuerza inmejorable ya que ellos están elaborando las listas de beneficiarios y eso conlleva que algunos productores que no les son afines no se encuentren en ellas.

Abraham Castro, Federico Nájar y Rubén Hernández están entre los líderes impugnados.

Vivir, no sobrevivir la ciudad

“No queremos sobrevivir a la ciudad, queremos vivirla”, fue el mensaje que reunió, el pasado fin de semana, a cientos de jóvenes en el Monumento a la Revolución, durante el arranque del llamado movimiento Latido Joven. Se bueca, nos indican, crear un espacio para involucrarse en la construcción de una Ciudad de México con mejores oportunidades, espacios públicos recuperados y condiciones más dignas para desarrollarse.

El encuentro sirvió también para visibilizar inquietudes compartidas por una generación que enfrenta problemas como inseguridad, falta de vivienda accesible, precariedad laboral y abandono urbano, pero que también busca participar activamente en las soluciones.

“Nos acostumbramos demasiado a sobrevivir; a callarnos; a sentir miedo”, es parte de la exposición de motivos.

Levanta la protesta de Guadalajara por tema Fiscal

La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, fue bateada por los diputados federales. La tapatía les escribió parea indicarles lo nocivo que resultaba haber eliminado fondos federales para las áreas metropolitanas principales del país.

Los diputados, muy atentamente, le dijeron que no podían atender su solicitud (cosa rara, porque el presupuesto pasa por sus manos).

Ante esta situación, Vero Delgadillo, ya subió el tono al reclamo y ha comenzado abiertamente una campaña pública en la que señala que esta principalísima ciudad mexicana, sede mundialista además, está recibiendo un trato fiscal injusto: Guadalajara brinda servicios a muchas más personas de las que nominalmente viven allí, genera ingreso fiscales muy significativos y sólo se le regresa una parte que, además, ahora ni siquiera se ve compensada por los desaparecidos fondos metropolitanos.

Los diputados (y la mayoría morenista en San Lázaro) se sacaron un problema de encima, pero sin resolverlo y ahora las quejas se dirigen al gobierno federal.