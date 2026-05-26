Manuel Castañeda E.

“—Sí, ¿qué te motiva a seguir como una bruja? Las brujas de aquí no tienen elección. Nacen de brujas, crecen como brujas. No todas tienen habilidades o las quieren. Pero tú tienes la decisión: puedes dejarlas ahorita y no podrían hacer nada. Ese brazo sólo representa la magia de alguien, pero tú eres quien decide si la canaliza o no —siguió Jacinto su discurso con mucha frialdad—. Marian, ¿cuál será tu meta si deseas seguir siendo una bruja…”.

Libro "Quemen a la nueva bruja”, de Manuel Castañeda

Tuvimos la oportunidad, en la más reciente edición de la Feria Municipal del Libro y la Cultura de Guadalajara, de conocer a Manuel Castañeda Enciso (Jalisco, 1985). Escritor, dibujante y diseñador gráfico, comenzó desde muy pequeño a interesarse en el mundo de las letras. Con amplia fascinación, nos cuenta en corto, leyó cuanto libro le pusieron sus papás en las manos; y el empeño no fue en balde, pronto empezaría a considerar la creación de sus propios mundos oscuros y fantásticos.

Con formación profesional ligada a la ilustración, la necesidad de darle un mayor sentido a su trabajo lo fue impulsando, cada vez más, a escribir: Así nació su primera historia que, pronto, se convertiría en la primera entrega de una saga y que perfilará, lo adelantamos un poco, uno de sus intereses más inmediatos: la exploración de las fronteras entre lo real y lo imposible.

Como apasionado del terror, la fantasía y la ciencia ficción, Mario nos presenta “Quemen a la nueva bruja” (Ed. Rosa Ma. Porrúa Ediciones, 2026; con ilustraciones y portada de Manuel Castañeda Enciso) que tiene a Marian Mayora como protagonista. Sobreviviente a un terrible accidente, la vida de Marian dará un giro inesperado y aterrador.

Libro "Quemen a la nueva bruja”, de Manuel Castañeda

Su llegada a Chavín Tozcano, un pueblo envuelto en sombras, terminará por arrastrarla a un mundo donde la realidad se quiebra y el pasado clama venganza. Junto a sus amigas, Esmeralda y Aina, Marian descubren que el mundo cotidiano convive con una realidad secreta gobernada por clanes de brujas, criaturas místicas y antiguos rituales. Al verse involucradas en conflictos mágicos y decisiones peligrosas, el grupo de amigas deberá enfrentar la pérdida, la traición y el despertar de poderes ocultos.

Novela que combina fantasía oscura, aventura y crecimiento personal en una historia que abre la puerta a un universo narrativo en expansión nos plantea una difícil cuestión: ¿Qué tanto estamos dispuestos a arriesgar por conocer la verdad? ¡Anímense a conocerla ya!