Manuel Castañeda E.

“—Sí, ¿qué te motiva a seguir como una bruja? Las brujas de aquí no tienen elección. Nacen de brujas, crecen como brujas. No todas tienen habilidades o las quieren. Pero tú tienes la decisión: puedes dejarlas ahorita y no podrían hacer nada. Ese brazo sólo representa la magia de alguien, pero tú eres quien decide si la canaliza o no —siguió Jacinto su discurso con mucha frialdad—. Marian, ¿cuál será tu meta si deseas seguir siendo una bruja…”.
Tuvimos la oportunidad, en la más reciente edición de la Feria Municipal del Libro y la Cultura de Guadalajara, de conocer a Manuel Castañeda Enciso (Jalisco, 1985). Escritor, dibujante y diseñador gráfico, comenzó desde muy pequeño a interesarse en el mundo de las letras. Con amplia fascinación, nos cuenta en corto, leyó cuanto libro le pusieron sus papás en las manos; y el empeño no fue en balde, pronto empezaría a considerar la creación de sus propios mundos oscuros y fantásticos.
Con formación profesional ligada a la ilustración, la necesidad de darle un mayor sentido a su trabajo lo fue impulsando, cada vez más, a escribir: Así nació su primera historia que, pronto, se convertiría en la primera entrega de una saga y que perfilará, lo adelantamos un poco, uno de sus intereses más inmediatos: la exploración de las fronteras entre lo real y lo imposible.
Como apasionado del terror, la fantasía y la ciencia ficción, Mario nos presenta “Quemen a la nueva bruja” (Ed. Rosa Ma. Porrúa Ediciones, 2026; con ilustraciones y portada de Manuel Castañeda Enciso) que tiene a Marian Mayora como protagonista. Sobreviviente a un terrible accidente, la vida de Marian dará un giro inesperado y aterrador.
Su llegada a Chavín Tozcano, un pueblo envuelto en sombras, terminará por arrastrarla a un mundo donde la realidad se quiebra y el pasado clama venganza. Junto a sus amigas, Esmeralda y Aina, Marian descubren que el mundo cotidiano convive con una realidad secreta gobernada por clanes de brujas, criaturas místicas y antiguos rituales. Al verse involucradas en conflictos mágicos y decisiones peligrosas, el grupo de amigas deberá enfrentar la pérdida, la traición y el despertar de poderes ocultos.
Novela que combina fantasía oscura, aventura y crecimiento personal en una historia que abre la puerta a un universo narrativo en expansión nos plantea una difícil cuestión: ¿Qué tanto estamos dispuestos a arriesgar por conocer la verdad? ¡Anímense a conocerla ya!