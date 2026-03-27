Sacarle Jugo al Futbol

Artgenetic La muestra en el Museo Jumex. (Eduardo Egea y Gustavo Artigas)

Guillermo Santamarina cura a 69 artistas en esta exposición paralela al Mundial de Fútbol (Jul11-Jul19,2026). Iñaki Bonillas, Sofía Echeverri y Diego Berruecos utilizaron el archivo de la Fundación Televisa y Tercerunquinto adaptó butacas del Estadio Azteca para ver el mundial.

Carlos Reygadas en Serenghetti, 2009, realiza una docuficción a partir de un partido de fútbol entre dos modestos equipos femeninos amateur en El Tepozteco; y la cual se conecta tanto con la Futbolista Rubia, 1926, óleo de Ángel Zarraga como con Dechado de Impedimentos, 2025, de Echeverri, quien rescata a la Selección Mexicana de Fútbol Femenil y los Mundiales Femeninos del 70 y 71, borrados de la machista historia oficial del Fútbol; obras que subrayan su sentido político junto a la recopilación de Berruecos de penaltis fallados por la Selección Mexicana de Fútbol, (1985-94), y estos mezclados con artículos y caricaturas de política mexicana. La icónica, Las Reglas del Juego, 2000-01 de Gustavo Artigas, es metáfora sobre la relación binacional al poner a jugar armónicamente a dos equipos norteamericanos de basquetbol en la misma cancha con dos equipos mexicanos de Fútbol, así como un frontón en la línea fronteriza que al volarse la pelota a Estados Unidos, los jugadores mexicanos se brincan por ella; Francis Alÿs en Children’s Game # 19: Haram Football, 2017, unos niños en Mosul, Irak, juegan Fútbol en una calle devastada con una pelota invisible por inexistente a pesar de la prohibición de El Estado Islámico, conmovedora coreografía que es dispersada por el estruendo de tiros al aire.

Santamarina al intercalar lo lúdico de la estética y el deporte, finca en México un canon sobre el vínculo entre Arte y Fútbol, consiguiendo equilibrio interdisciplinario; pero exposiciones en el Museo Guggenheim sobre Giorgio Armani, 2000-01, o The Art of Motorcycle, 2001-03, la retrospectiva de Björk, 2015, en el MoMA, Ny, o Cartier, 2023, en el propio Jumex, resultan polos que tensan la relación entre la obsolescencia del Arte Moderno y Contemporáneo y su plena incorporación social, contradicción que demuestra el ambivalente lugar del arte en la memoria colectiva del mexicano y la necesidad fiscal, política, comercial y estratégica de los museos para atraer visitantes.

Artgenetic Eduardo Egea.

IG: @egea.eduardo