“Del Cuento Largo a la Novela Corta”, uno de los cursos que SOGEM Guadalajara ofrece este verano

SOGEM Guadalajara

En la lista de los cursos para el verano 2026 incluidos dentro del Diplomado en Creación Literaria, que ofrece la escuela de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) Guadalajara, está incluido un taller de Lecto-Escritura denominado “Del Cuento Largo a la Novela Corta”.

Martha Cerda, fundadora y directora de la sede tapatía de SOGEM, explicó que el objetivo de dicho curso es apoyar a los alumnos en su transición de la escritura del género del cuento hacia la novela, mediante una serie lecturas y ejercicios.

La propia directora de la escuela de escritores será quien coordine el taller, el cual estará dividido en dos partes.

“En la primera analizaremos las características del cuento largo y las diferencias con el cuento corto; en la segunda, veremos ejemplos de novelas breves”, señaló.

Detalló que los autores a estudiarse en el curso serán los estadounidenses Truman Capote y Herman Melville; el británico Julian Barnes y el alemán Patrick Susquind.

Martha Cerda indicó que dentro de su proceso de formación como escritores, al finalizar el curso los alumnos deberán tener tres cuentos largos y al menos, una noveleta.

“Del Cuento Largo a la Novela Corta”

Taller presencial, con una duración de diez sesiones.

Inicio: martes 9 de junio, de 10 a 12 am.

OTROS CURSOS DE SOGEM EN EL DIPLOMADO EN CREACIÓN LITERARIA

Para quienes prefieren cursos presenciales, se ofrecen dos turnos: matutino y vespertino.

Para los que viven fuera de Guadalajara, o prefieren cursos en línea.

Talleres del Diplomado en Creación Literaria, Verano 2026

Poesía

Escritura Creativa

Introducción al cuento

Cuento Fantástico

Cuento infantil y

Club de cine.

Aparte de los anteriores talleres, este verano 2026, SOGEM Guadalajara tiene dos novedades: “Fútbol y Literatura” y “Géneros y subgéneros Literarios”

Informes en los teléfonos:

33 3616 3763 y

33 3630 0020.

En el WhatsApp:

33 2168 6126

O de lunes a viernes, en las instalaciones de la escuela:

Agustín Yáñez 2839, muy cerca de la Glorieta Minerva, en Guadalajara.