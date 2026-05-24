En Jalisco, MC no quiere ir en alianza ni con el PAN ni con el PRI

Mirza Flores dijo que tienen más de 100 comisiones municipales en actividad y con un "ejército" ya en las calles.

El partido Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco no tiene previsto hacer alianza electoral ni con el PAN, ni con el PRI, a escala estatal, para las votaciones de 2027.

Así lo expresó la coordinadora estatal del partido naranja, Mirza Flores, esto, ante las posturas de algunos panistas, entre ellos, el ex gobernador Emilio González Márquez, quien consideró que es necesaria esa coalición, para frenar cualquier intento de Morena de gobernar a la mayoría de los ayuntamientos y de la población jalisciense.

Mirza Flores dijo que el PAN y el PRI tienen números bajísimos para pensar en alguna coalición local.

“A ver, Movimiento Ciudadano le ha ganado una y otra vez a Morena sin alianzas. Nosotros con quien hacemos alianzas es con la ciudadanía y los partidos que ya le fallaron a la gente y que la gente no quiere votar por ellos, que hoy son partidos con un nivel muy bajo de votación, no van a ser los que van a venir a decirle a MC con quien tenemos que hacer alianza”, expresó.

La entrevistada subrayó que “la alianza nosotros la hacemos con las personas y son las personas quienes sacaron a esos dos partidos políticos y que no quieren que regresen al gobierno, entonces, no podemos traicionar a la gente”, subrayó.

Hay que recordar que, en 2018, MC hizo alianza con el PAN para las votaciones locales. Aún así, Mirza Flores señaló que no es conveniente para el partido naranja unirse hoy con el PAN y con el PRI.

La postura de no ir en alianza es de MC Jalisco. Sin embargo, habrá que ver si esa posición se respalda en la dirigencia nacional de MC. Esto respondió Mirza Flores.

“Yo lo veo muy difícil, no me quisiera anticipar, porque aún no es tiempo de que se tome esa determinación. Lo que sí puedo anticiparme es que lo veo difícil.

-MC ya ha hecho alianza con el PAN, se le recordó.

-Sí, en 2018, pero no es el caso para 2027. Sí son y han sido amigos con quienes hemos construido, pero no veo posible que en el 27 tuviéramos esa alianza. A ver, pudiera pasar otra cosa en las siguientes semanas, pero por lo pronto no lo veo como una posibilidad”, dijo.

La lideresa estatal de MC aseguró que su partido es el más organizado, tiene más de 100 comisiones municipales activas, es el “ejército electoral” más preparado y que hoy “ya está en territorio”.

Añadió que, a diferencia del propio Morena, del PAN y del PRI, MC es el que tiene menos “negativos” en los sondeos de opinión en Jalisco.