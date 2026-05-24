Indep subastará terreno ligado a El Mencho en Jalisco; puja arranca en casi 13 millones

Terreno de El Mencho dentro del exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Jalisco

El terreno donde terminó la fuga de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, será subastado por el gobierno federal a finales de mayo como parte de un paquete de bienes asegurados por distintas autoridades mexicanas.

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) informó que el predio ubicado dentro del exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Jalisco, tendrá un precio inicial de 12 millones 939 mil 520 pesos y entrará a subasta el próximo 28 de mayo.

La propiedad corresponde a un terreno rústico de más de 13 mil metros cuadrados que, según el registro oficial del instituto, no cuenta con construcciones.

Sin embargo, el mapa publicado por el propio INDEP ubica el predio a menos de 200 metros de las cabañas donde el capo fue localizado durante el operativo militar del pasado 22 de febrero.

De acuerdo con el gobierno federal, el terreno forma parte de un paquete de 211 bienes que serán subastados próximamente y que provienen de decomisos realizados por distintas dependencias, incluida la Fiscalía General de la República.

Aunque las autoridades no relacionan oficialmente la propiedad con “El Mencho”, sí reconocen que está situada exactamente en la zona donde ocurrió el operativo que terminó con la muerte del líder criminal más buscado del país.

Las imágenes difundidas por el INDEP muestran únicamente caminos de tierra, áreas verdes, árboles y una cerca improvisada hecha con troncos y alambre.

El instituto señaló que las personas interesadas en participar en la subasta podrán visitar el terreno, aunque primero deberán agendar una cita directamente con la dependencia.

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Además, aclaró que quien compre la propiedad también deberá cubrir posibles adeudos pendientes relacionados con predial, agua u otros pagos vinculados al inmueble.

Según la versión oficial, Nemesio Oseguera Cervantes permaneció durante varios días oculto en un complejo de cabañas dentro del fraccionamiento ubicado en Tapalpa, una zona boscosa de difícil acceso en Jalisco.

Los trabajos de inteligencia del Ejército permitieron ubicarlo junto a su círculo cercano de seguridad y una mujer identificada como su pareja.

Durante la madrugada del 22 de febrero comenzó el operativo federal. Cuando se dio cuenta de la presencia militar, el líder del CJNG huyó hacia una zona arbolada cercana al terreno que ahora será subastado.

Ahí ocurrió un enfrentamiento armado donde el capo y dos de sus escoltas resultaron heridos.

Posteriormente, fuerzas federales trasladaron a Oseguera Cervantes en una aeronave rumbo a Morelia, Michoacán, para después llevarlo a la Ciudad de México. Sin embargo, el líder criminal murió durante el trayecto.