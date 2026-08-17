Fortalecen esfuerzos para prevenir reclutamiento de niñas, niños y adolescentes

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El Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco y UNICEF México reforzaron las capacidades de personal estatal y municipal para prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos del crimen organizado, identificar factores de riesgo y garantizar la protección de sus derechos.

La capacitación, dirigida a 103 personas servidoras públicas en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, sede Agua Azul, fue convocada por la Mesa Estatal de Prevención de las Violencias contra Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo fue ampliar conocimientos y fortalecer acciones preventivas que promuevan entornos seguros para la niñez y adolescencia.

El especialista en Protección a la Infancia de UNICEF México, Juan Pablo Rodríguez, y el oficial asociado Santiago Herrera, encabezaron la jornada. Durante las sesiones se subrayó que las niñas, niños y adolescentes involucrados por grupos delictivos deben ser reconocidos como víctimas de una grave vulneración de derechos, evitando su estigmatización o criminalización y priorizando su atención integral y restitución de derechos.

La Directora General del Centro de Prevención Social del Estado, Yasmín Palos Rodríguez, destacó la relevancia de la coordinación entre instituciones estatales y municipales para identificar riesgos de manera oportuna y construir respuestas preventivas centradas en el bienestar de las infancias y adolescencias.

El fortalecimiento institucional y comunitario, señalaron, es clave para actuar antes de que la violencia alcance sus vidas y garantizar que cada intervención contribuya a recuperar su seguridad, sus derechos y su futuro.