Anuncia SOGEM Guadalajara, curso sabatino

Literatura

En atención a las personas que se han mostrado interesadas en tomar cursos los sábados, la Escuela de Escritores SOGEM Guadalajara abrirá un curso sabatino teórico-práctico, de Preceptiva Literaria.

Martha Cerda, fundadora y directora del plantel y la sociedad de escritores que están a punto de cumplir 38 años en la capital de Jalisco, informó que la modalidad para tomar el curso será presencial.

Agregó que está dirigido a estudiantes y personas que no pueden asistir entre semana y que se tiene contemplado que inicie el sábado 5 de septiembre, con un horario de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

La duración es de 15 sesiones y será impartido por la propia directora de SOGEM Guadalajara.

¿QUÉ ES LA PRECEPTIVA LITERARIA?

La Preceptiva Literaria es el conjunto de reglas, normas y principios técnicos que explican cómo se debe escribir una obra en literatura.

La maestra y escritora Martha Cerda indicó que parte del programa de ese curso contempla el concepto de las Bellas Artes o conjunto de expresiones creativas, diseñadas para transmitir emociones, belleza e ideas subjetivas, sin un fin utilitario.

Se disertará además sobre la literatura como el arte estético que emplea la palabra escrita, y se revisará la estructura de los géneros de Cuento, Novela y Ensayo.

También se verán la Minificción, la Dramaturgia y la Poesía, con ejemplos de autores de este último género literario, entre ellos Gustavo Adolfo Becquer y Rubén Darío.

De igual forma, el curso de Preceptiva Literaria incluye el análisis del Modernismo y sus formas que rompieron con las reglas del pasado, entre éstas el Futurismo, Expresionismo, Cubismo, Surrealismo, y Existencialismo.

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Qué: Curso de Preceptiva Literaria

Inicio: Sábado 5 de septiembre

Horario: De las 11:00 am a las 13:00 pm

Duración: 15 Sesiones

Dónde: SOGEM Guadalajara

Domicilio: Avenida Agustín Yáñez 2839, muy cerca de la Glorieta de La Minerva

Informes e inscripciones:

teléfono: 33 3616 3763

WhatsApp: 33 2168 6126

O en las instalaciones de la escuela: de lunes a viernes.