Anuncia SOGEM Guadalajara, curso sabatino

En atención a las personas que se han mostrado interesadas en tomar cursos los sábados, la Escuela de Escritores SOGEM Guadalajara abrirá un curso sabatino teórico-práctico, de Preceptiva Literaria.
Martha Cerda, fundadora y directora del plantel y la sociedad de escritores que están a punto de cumplir 38 años en la capital de Jalisco, informó que la modalidad para tomar el curso será presencial.
Agregó que está dirigido a estudiantes y personas que no pueden asistir entre semana y que se tiene contemplado que inicie el sábado 5 de septiembre, con un horario de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.
La duración es de 15 sesiones y será impartido por la propia directora de SOGEM Guadalajara.
¿QUÉ ES LA PRECEPTIVA LITERARIA?
La Preceptiva Literaria es el conjunto de reglas, normas y principios técnicos que explican cómo se debe escribir una obra en literatura.
La maestra y escritora Martha Cerda indicó que parte del programa de ese curso contempla el concepto de las Bellas Artes o conjunto de expresiones creativas, diseñadas para transmitir emociones, belleza e ideas subjetivas, sin un fin utilitario.
Se disertará además sobre la literatura como el arte estético que emplea la palabra escrita, y se revisará la estructura de los géneros de Cuento, Novela y Ensayo.
También se verán la Minificción, la Dramaturgia y la Poesía, con ejemplos de autores de este último género literario, entre ellos Gustavo Adolfo Becquer y Rubén Darío.
De igual forma, el curso de Preceptiva Literaria incluye el análisis del Modernismo y sus formas que rompieron con las reglas del pasado, entre éstas el Futurismo, Expresionismo, Cubismo, Surrealismo, y Existencialismo.
NO TE LO PIERDAS
Qué: Curso de Preceptiva Literaria
Inicio: Sábado 5 de septiembre
Horario: De las 11:00 am a las 13:00 pm
Duración: 15 Sesiones
Dónde: SOGEM Guadalajara
Domicilio: Avenida Agustín Yáñez 2839, muy cerca de la Glorieta de La Minerva
Informes e inscripciones:
teléfono: 33 3616 3763
WhatsApp: 33 2168 6126
O en las instalaciones de la escuela: de lunes a viernes.