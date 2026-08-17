CCL Jalisco se distingue con máxima calificación en transparencia

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El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco (CCL Jalisco) obtuvo una calificación de 100 en la auditoría de Transparencia realizada por la Contraloría del Estado, resultado que lo coloca entre las ocho instancias públicas —de un total de 79 evaluadas— que alcanzaron la máxima puntuación.

El organismo se ubicó dentro del 10 por ciento de dependencias que cumplieron al máximo con sus obligaciones de transparencia, al mantener disponible información institucional actualizada, completa y accesible para consulta ciudadana.

La auditoría evaluó la publicación de información en medios oficiales, la vigencia y actualización oportuna de datos, la accesibilidad de contenidos y la suficiencia de documentos que deben ponerse a disposición del público. Este cumplimiento permite que la ciudadanía consulte con mayor facilidad el funcionamiento, actividades y ejercicio público del CCL Jalisco, fortaleciendo la confianza en el servicio público.

“Nos sentimos muy contentos y orgullosos por esta calificación, que representa el resultado del trabajo responsable y permanente de todo el equipo del CCL Jalisco. Nuestro objetivo es ser una institución pública de puertas abiertas para la ciudadanía; creemos firmemente que la transparencia no es sólo una obligación institucional, sino un compromiso que genera certeza, confianza y seguridad para las personas usuarias de los servicios del CCL”, expresó Elke Tepper García, directora general del organismo.

El resultado obtenido refrenda el compromiso del CCL Jalisco con una gestión abierta y responsable, en la que el acceso a la información se convierte en una herramienta útil para acercar a la ciudadanía al quehacer institucional y garantizar la rendición de cuentas.