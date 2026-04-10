Instalan rampas para residuos sólidos flotantes con el objetivo de restaurar el Río Lerma- Santiago

Río Lerma- Santiago

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena, compartió por medio de su cuenta de la red social X, que con el compromiso del gobierno en relación a la lucha de Justicia ambiental, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ha instalado en el Río Lerma- Santiago (una de las cuencas hidrológicas más importantes y contaminadas del país), trampas para residuos sólidos flotantes. El objetivo de dicha acción es el saneamiento y la restauración del río.

De igual manera, Alicia Bárcena le agradeció a Claudia Gómez Godoy, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien es la coordinadora general del Proyecto de Restauración y Saneamiento de la Cuenca del Río Lerma.