“El Diablo Viste a la Moda 2”: La moda se repite, pero el mundo cambia y evoluciona

Veinte años después de dar vida a sus icónicos personajes (Miranda, Andy, Emily y Nigel), Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en “El Diablo Viste a la Moda 2”, la tan esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación. La película está dirigida por David Frankel, sobre un guion de Aline Brosh McKenna.

“El Diablo Viste a la Moda 2"

Muchas cosas han pasado en todos estos años y la vida ha llevado a estos fashionistas personajes por caminos muy distintos. Miranda Priestly, leyenda de la moda y directora de Runway, se enfrenta a una nueva amenaza: Emily Charlton, su ambiciosa exasistente que ahora es una poderosa ejecutiva de una empresa rival.

En un panorama donde los medios impresos pierden terreno frente al mundo digital, tal como sucede en la vida real, ambas mujeres se enfrentarán en una intensa batalla por dinero y proyección mediática.

Miranda recibirá ayuda de quien menos lo esperaba.

“El Diablo Viste a la Moda 2" Anne Hathaway as Andy Sachs in 20th Century Studios' THE DEVIL WEARS PRADA 2. Photo by Macall Polay. © 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved. (Macall Polay/Macall Polay)

¿De qué trata El Diablo Viste a la Moda 2?

El director David Frankel nos cuenta por qué era el momento de retomar esta icónica historia:

“Con el equipo, hablamos de hacer una secuela inmediatamente después de la primera película, pero sentíamos que habíamos contado una historia independiente. Al final de la primera, los personajes habían seguido caminos distintos y, francamente, no queríamos hacer una secuela si no resultaba verosímil reunirlos nuevamente”.

Frankel explica que, con la transformación radical del mundo y el avance tecnológico tras la llegada de la era digital, el periodismo impreso comenzó un declive constante, lo que abrió una oportunidad narrativa ideal para retomar la historia desde una perspectiva contemporánea. Para el director, este nuevo contexto hacía lógico imaginar nuevamente a estos personajes enfrentando una industria profundamente distinta.

“El Diablo Viste a la Moda 2" Meryl Streep as Miranda Priestly in 20th Century Studios' THE DEVIL WEARS PRADA 2. Photo by Macall Polay. © 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved. (Macall Polay/Macall Polay)

También señala que resultaba especialmente interesante explorar cómo Miranda Priestly lidiaría con la pérdida de poder e influencia de su imperio editorial, cuestionando cuánto tiempo puede mantenerse vigente una figura dominante en un entorno cambiante. En paralelo, la película plantea qué podría llevar a Andy Sachs a regresar a ese universo después de haberse alejado durante dos décadas.

Según Frankel, esta secuela profundiza en los sacrificios personales y profesionales que implica sostener una carrera exitosa, mostrando ahora a personajes más maduros que deben confrontar el peso de las decisiones que han tomado a lo largo de sus vidas.

“El Diablo Viste a la Moda 2" Emily Blunt as Emily Charlton in 20th Century Studios' THE DEVIL WEARS PRADA 2. Photo by Macall Polay. © 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved. (Macall Polay/Macall Polay)

¿Hubo algún eje temático que usted y la guionista, Aline Brosh McKenna, querían abordar en particular?

“El cambio es algo que todos experimentamos en nuestra carrera profesional, y la forma en que lo afrontamos está muy presente; es algo que todos nuestros personajes deben atravesar. Pero, en el caso de Miranda, la palabra clave era ‘legado’. ¿Cómo mantienes algo en marcha cuando está perdiendo influencia e importancia cultural? ¿Cómo logras que una publicación que es claramente un medio tradicional siga siendo relevante para la gente?”, comenta el director.

“El Diablo Viste a la Moda 2"

¿Qué cree que hace que esta historia perdure y de qué manera usted, Aline Brosh McKenna y el resto del equipo creativo buscaron trasladar eso a esta nueva película?

“Creo que una de las razones por las que el libro de Lauren Weisberger y la primera película siguen resonando y atraen a públicos tan diversos (no solo a mujeres, lo cual siempre me sorprende) es que las emociones son universales. Lo que experimenta Andy es algo por lo que todos pasamos en nuestros primeros trabajos. Pero también podemos identificarnos con el recorrido emocional de Miranda, que tiene que ver con aspirar a la excelencia, a pesar de todo lo que debes sacrificar en el camino si quieres ser el mejor en algo. Para mí, lo emocionante fue poder volver a explorar esos temas y hacerlo con un guion completamente nuevo de Aline Brosh McKenna, que es brillante, divertido e ingenioso. Obviamente, nuestra película transita tanto el mundo de la moda como la comedia, pero mis escenas favoritas son las emotivas. Y, sin duda, lo que hace que estos personajes se sientan tan reales y que resulte tan fácil identificarse con sus conflictos es que están interpretados por cuatro de los actores más brillantes del planeta. Todos tienen una enorme capacidad para conectar emocionalmente con el público”.

“El Diablo Viste a la Moda 2"

La icónica actriz Meryl Streep también nos comenta sobre la película y sobre su personaje:

“‘El Diablo Viste a la Moda 2’ comienza cuando Miranda está en la cúspide, pero, al mismo tiempo, hay un terremoto bajo sus pies. La marca está en peligro y el modelo de negocio de las revistas se está desmoronando y, en cierto modo, la película trata sobre cómo dirigir una empresa sólida o viable mientras se navega en aguas nuevas. Ella está lidiando con el desgaste que implica todo eso y con las presiones de estar al frente de una gran corporación”.

Recomendable para los cinéfilos nostálgicos que gustan de una buena comedia. ¡Nos vemos en el cine!

“El Diablo Viste a la Moda 2"

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