Festival de las Niñas y los Niños llenará de diversión gratuita el Centro Histórico de Guadalajara

on el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y brindar espacios seguros de recreación para las infancias, el Gobierno de Jalisco, a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento Jalisco (AEEJ), en conjunto con el Gobierno de Guadalajara, realizará el Festival de las Niñas y los Niños el sábado 2 y domingo 3 de mayo en el Jardín del Santuario, ubicado en el Centro Histórico tapatío.

Durante ambos días, las familias podrán acceder gratuitamente a una amplia oferta de actividades culturales, deportivas y recreativas, en un horario de 10:00 a 23:00 horas, con un receso de 16:00 a 19:00 horas.

La programación contempla espectáculos en escenario principal, zonas interactivas, juegos mecánicos, talleres y eventos especiales en distintos puntos de Paseo Alcalde y el primer cuadro de la ciudad.

Sábado 2 y domingo 3 de mayo | Festival principal

Día: Sábado 2 y domingo 3 de mayo

Horario: 10:00 a 23:00 horas (receso de 16:00 a 19:00 horas)

Lugar: Jardín del Santuario, Paseo Fray Antonio Alcalde, Juan Álvarez y Manuel Acuña, Guadalajara

Actividades:

Circo de Donii Donito

Show de la Princesa Amira y sus amigos

Presentación del Mago Erick White

Conciertos infantiles

Batucada

Zona de juegos interactivos con tecnología de sensores

Área recreativa con sillas giratorias tipo spin

Juegos mecánicos y de feria

Minigolf

Pintacaritas

Tren 4x4

Go karts

Futbolito humano

Brincolines gigantes y resbaladillas inflables

Actividades deportivas con COMUDE Guadalajara

Ajedrez gigante

Baloncesto y juegos recreativos

Sábado 2 y domingo 3 de mayo | Programación nocturna “Bien de Noche”

Día: A partir de las 19:00 horas

Lugar: Distintos puntos del Centro Histórico de Guadalajara

Actividades:

Show musical infantil

Actividades recreativas

Exhibición de danzón

Mapping

Presentación de Luis Delgadillo y los Keliguanes

Eventos culturales y familiares adicionales

Seguridad y servicios para asistentes

Para garantizar una experiencia segura, se implementará un operativo especial coordinado entre Protección Civil y Bomberos, Servicios Médicos Municipales, Seguridad, Movilidad y Transporte.

Las autoridades estatales y municipales destacaron que este festival busca fortalecer el tejido social, promover la convivencia en espacios públicos y colocar a niñas y niños en el centro de la vida comunitaria.

La programación completa puede consultarse en las redes sociales oficiales del Gobierno de Jalisco, la Agencia Estatal de Entretenimiento Jalisco y el Gobierno de Guadalajara.