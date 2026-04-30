Cronomicón

El Jardín del Santuario será sede de dos días de actividades culturales, recreativas y deportivas para toda la familia este 2 y 3 de mayo, con espectáculos, juegos mecánicos, shows infantiles y programación especial nocturna

Festival de las Niñas y los Niños llenará de diversión gratuita el Centro Histórico de Guadalajara

Por Francisco Armenta

on el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y brindar espacios seguros de recreación para las infancias, el Gobierno de Jalisco, a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento Jalisco (AEEJ), en conjunto con el Gobierno de Guadalajara, realizará el Festival de las Niñas y los Niños el sábado 2 y domingo 3 de mayo en el Jardín del Santuario, ubicado en el Centro Histórico tapatío.

Durante ambos días, las familias podrán acceder gratuitamente a una amplia oferta de actividades culturales, deportivas y recreativas, en un horario de 10:00 a 23:00 horas, con un receso de 16:00 a 19:00 horas.

La programación contempla espectáculos en escenario principal, zonas interactivas, juegos mecánicos, talleres y eventos especiales en distintos puntos de Paseo Alcalde y el primer cuadro de la ciudad.

Sábado 2 y domingo 3 de mayo | Festival principal

Día: Sábado 2 y domingo 3 de mayo

Horario: 10:00 a 23:00 horas (receso de 16:00 a 19:00 horas)

Lugar: Jardín del Santuario, Paseo Fray Antonio Alcalde, Juan Álvarez y Manuel Acuña, Guadalajara

Actividades:

  • Circo de Donii Donito
  • Show de la Princesa Amira y sus amigos
  • Presentación del Mago Erick White
  • Conciertos infantiles
  • Batucada
  • Zona de juegos interactivos con tecnología de sensores
  • Área recreativa con sillas giratorias tipo spin
  • Juegos mecánicos y de feria
  • Minigolf
  • Pintacaritas
  • Tren 4x4
  • Go karts
  • Futbolito humano
  • Brincolines gigantes y resbaladillas inflables
  • Actividades deportivas con COMUDE Guadalajara
  • Ajedrez gigante
  • Baloncesto y juegos recreativos

Sábado 2 y domingo 3 de mayo | Programación nocturna “Bien de Noche”

Día: A partir de las 19:00 horas

Lugar: Distintos puntos del Centro Histórico de Guadalajara

Actividades:

  • Show musical infantil
  • Actividades recreativas
  • Exhibición de danzón
  • Mapping
  • Presentación de Luis Delgadillo y los Keliguanes
  • Eventos culturales y familiares adicionales

Seguridad y servicios para asistentes

Para garantizar una experiencia segura, se implementará un operativo especial coordinado entre Protección Civil y Bomberos, Servicios Médicos Municipales, Seguridad, Movilidad y Transporte.

Las autoridades estatales y municipales destacaron que este festival busca fortalecer el tejido social, promover la convivencia en espacios públicos y colocar a niñas y niños en el centro de la vida comunitaria.

La programación completa puede consultarse en las redes sociales oficiales del Gobierno de Jalisco, la Agencia Estatal de Entretenimiento Jalisco y el Gobierno de Guadalajara.

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