Festival de las Niñas y los Niños llenará de diversión gratuita el Centro Histórico de Guadalajara

on el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y brindar espacios seguros de recreación para las infancias, el Gobierno de Jalisco, a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento Jalisco (AEEJ), en conjunto con el Gobierno de Guadalajara, realizará el Festival de las Niñas y los Niños el sábado 2 y domingo 3 de mayo en el Jardín del Santuario, ubicado en el Centro Histórico tapatío.
Durante ambos días, las familias podrán acceder gratuitamente a una amplia oferta de actividades culturales, deportivas y recreativas, en un horario de 10:00 a 23:00 horas, con un receso de 16:00 a 19:00 horas.
La programación contempla espectáculos en escenario principal, zonas interactivas, juegos mecánicos, talleres y eventos especiales en distintos puntos de Paseo Alcalde y el primer cuadro de la ciudad.
Sábado 2 y domingo 3 de mayo | Festival principal
Día: Sábado 2 y domingo 3 de mayo
Horario: 10:00 a 23:00 horas (receso de 16:00 a 19:00 horas)
Lugar: Jardín del Santuario, Paseo Fray Antonio Alcalde, Juan Álvarez y Manuel Acuña, Guadalajara
Actividades:
- Circo de Donii Donito
- Show de la Princesa Amira y sus amigos
- Presentación del Mago Erick White
- Conciertos infantiles
- Batucada
- Zona de juegos interactivos con tecnología de sensores
- Área recreativa con sillas giratorias tipo spin
- Juegos mecánicos y de feria
- Minigolf
- Pintacaritas
- Tren 4x4
- Go karts
- Futbolito humano
- Brincolines gigantes y resbaladillas inflables
- Actividades deportivas con COMUDE Guadalajara
- Ajedrez gigante
- Baloncesto y juegos recreativos
Sábado 2 y domingo 3 de mayo | Programación nocturna “Bien de Noche”
Día: A partir de las 19:00 horas
Lugar: Distintos puntos del Centro Histórico de Guadalajara
Actividades:
- Show musical infantil
- Actividades recreativas
- Exhibición de danzón
- Mapping
- Presentación de Luis Delgadillo y los Keliguanes
- Eventos culturales y familiares adicionales
Seguridad y servicios para asistentes
Para garantizar una experiencia segura, se implementará un operativo especial coordinado entre Protección Civil y Bomberos, Servicios Médicos Municipales, Seguridad, Movilidad y Transporte.
Las autoridades estatales y municipales destacaron que este festival busca fortalecer el tejido social, promover la convivencia en espacios públicos y colocar a niñas y niños en el centro de la vida comunitaria.
La programación completa puede consultarse en las redes sociales oficiales del Gobierno de Jalisco, la Agencia Estatal de Entretenimiento Jalisco y el Gobierno de Guadalajara.