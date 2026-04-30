Canciones para los pequeños

El 30 de abril se celebra el Día del Niño (o mejo: el Día de la Niñez), que en México se celebra desde 1924, año en que se institucionalizó para reconocer los derechos de los niños y fomentar su bienestar. Y, como viene siendo costumbre, este Cromañón presenta su especial con música para niños.

31 Minutos

• Los de 31 Minutos, serie infantil chilena del canal TVN —que es una parodia de 60 Minutos, un noticiero transmitido en los setenta y ochenta— tienen, además de situaciones muy divertidas y mensajes positivos, una buena cantidad de excelentes canciones que han sido recopiladas en sus discos “31 Minutos”, “31 canciones de amor y una canción de Guaripolo”, “Ratoncitos”, “Gira mundial en vivo” y “Me cortaron mal el pelo”. “Por ahorrarme el peluquero, me cortaron mal el pelo. Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Esto no tiene mejora. Mis amigos me van a molestar. A la escuela ya no puedo ni entrar”.

Cri Cri

• Indiscutiblemente, el más grande creador de canciones para niños en nuestro país ha sido Gabilondo Soler, “Cri Cri” (el Grillito Cantor), quien nos dejó más de 200 canciones de su inspiración; cerca de 100 de ellas no las alcanzó a grabar y solo conocemos la letra. Las que sí llegó a grabar abarcan diferentes ritmos, como vals, chotis, jazz, bolero, etcétera. En la gran mayoría de ellas se vale del reino animal para dejarnos alguna enseñanza. Una muestra de su talento son “La patita”, “El chorrito”, “El ratón vaquero” y “El pato bizco”, que data de 1942. “Hay un pato bizco que se cae a cada rato; hombre, pobre pato con los ojos al revés. Pero es un buen amigo, mucho muy cortés. Nunca, nunca dice no, si se trata de un favor”.

Las Ardillitas de Lalo Guerrero

• Reconocido como el padre de la música chicana, Lalo Guerrero, nacido en Estados Unidos pero de ascendencia mexicana, fue compositor y guitarrista. En nuestro país ha sido muy conocido por sus discos dedicados al público infantil, en los que se hace acompañar de Las Ardillitas, Pánfilo, Demetrio y Anacleto. Algunas de sus canciones más conocidas son “La tamalada”, “Mi ranchito”, “Los dientes de Pánfilo” y “El teléfono carpintero”, de 1974. “Ese teléfono parece carpintero, porque aserrín, porque aserrín. Ese teléfono que yo ya no lo quiero, porque aserrín, porque aserrín. Y cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando, cuando más tranquilos tamos, aserrín”.

Los Hermanos Rincón

• Dedicados al público infantil, Los Hermanos Rincón se formaron en 1971. Gilda, César y Valentín Rincón son los hermanos fundadores. Gilda era la encargada de escribir las canciones y Valentín, el encargado de ponerles música. En sus canciones intentaron reflejar la forma de ver y sentir el mundo de los niños, así como su gran asombro ante las cosas más cotidianas. Actualmente, solo Valentín continúa en el grupo. Algunas de sus canciones más conocidas son “El niño robot”, “La vaquita de Martín”, “Oso peludo” y “Gusanito medidor”, de 1996.

Luis Pescetti

• Luis Pescetti, argentino con una amplia trayectoria en el campo de la educación y una sólida carrera como escritor y músico especializado en público infantil, ha grabado varios discos muy buenos y divertidos, pues también cuenta chistes del agrado tanto de adultos como de niños. Tiene más de 25 libros y 12 discos con grabaciones de sus presentaciones en vivo. Algunas de sus canciones más reconocidas son “El vampiro negro”, “Verde, verde”, “El niño caníbal” y “Los changos”. “Dicen que los changos no usan sombrero, porque los changos chicos se tiran de los pelos. Qué bien que me viene, qué bien que me va, ¡viva la alegría!, ja, ja, ja, ja, ja. Dicen que los changos no usan taza chica, porque los changos chicos la traen de bacinica”.

María Elena Walsh

• María Elena Walsh fue el equivalente en Argentina de Cri Cri en México. Nos dejó una gran cantidad de buenas canciones para niños, aunque también compuso muchas otras para adultos. Entre sus canciones más conocidas —algunas de las cuales conocimos en México en voces de otros artistas, como Chabelo o Los Folkloristas— están “El reino del revés”, “La reina Batata”, “La vaca estudiosa” y “Manuelita la tortuga”. Les recomiendo su disco “Cantamos a María Elena Walsh”, en el que varios artistas interpretan sus canciones. “Manuelita vivía en Pehuajó. Pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué, a París ella se fue. Un poquito caminando y otro poquitito a pie”.

Marta Gómez

• Una de las más notables cantautoras colombianas es, sin duda, Marta Gómez, quien en sus canciones, muy influenciadas por la poesía y la literatura, entrelaza ritmos latinoamericanos con jazz. Entre su amplia colección de discos editados, cuenta con cinco dedicados al público infantil, con canciones especialmente para ellos. Algunas de sus composiciones en este rubro son “Caminando va”, “Canción del bebé que le cuenta a su mamá”, “Mi burrito cordobés” y “Lobo”. “Mirar por la ventana hasta que salga el sol. La luna ya se marcha, el día ya empezó, y tú y tus ojos grandes, que todo lo ven, están buscando el aire que se esconde y aparece en cada hoja. Serás tan fuerte y libre como el lobo que te nombra. Serás lo que tú sueñes si en el viento te galopas”.

Miliki

• Miliki fue un acordeonista, compositor, cantante y payaso español que dedicó su vida a entretener a los niños. Alcanzó gran fama en España como integrante de “Los Payasos de la Tele” y, como solista, también logró ser conocido en nuestro país, sobre todo en los años setenta, cuando sus películas se transmitían en televisión y varios artistas mexicanos interpretaban sus canciones. A lo largo de su carrera grabó numerosos discos y en varios de ellos fue acompañado por otros artistas y músicos. “El auto nuevo”. “El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo, pi, pi, pi, en un auto nuevo, pi, pi, pi, pero no me importa, pi, pi, pi, porque llevo torta, pi, pi, pi”.

Pro Música de Rosario

• Pro Música de Rosario, un ensamble vocal e instrumental argentino dedicado a la música antigua, ha tenido el buen tino de grabar algunos discos dirigidos al público infantil, en los que las canciones son interpretadas con gran calidad técnica. Algunos de estos discos son “Música para niños” (volúmenes 1 al 4), “Con arte y con parte” y “Juguemos en el bosque”. En ellos encontramos canciones como “Mambrú se fue a la guerra”, “Tengo una muñeca” y “El señor Don Gato”. “Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado. Maramiau, miau, miau, miau, sentadito en su tejado. Ha recibido una carta, que si quiere ser casado. Maramiau, miau, miau, miau, que si quiere ser casado”.

Yucatán a Go Go

• Con más de 20 años haciendo rock y surf para chavitos y chavitas, los de Yucatán a Go Go, como se hacen llamar, crean música divertida, bailable y con letras sencillas para que todos las entiendan. Su lema es “Rock cabezón para chavitos que quieren pensar” y se han convertido en un referente del rock infantil en México. Entre sus canciones más representativas están “Canción basura”, “Abuela zombie”, “Niño mutante” y “Profesor terror”. “Malvenidos sean todos. Yo seré su profesor, no me llamen por mi nombre, soy el profesor Terror. Conmigo van a sufrir, no van a poder dormir, pensando en que a la escuela, al día siguiente, tienen que ir”.

FRASE

“Los niños no recuerdan lo que tratas de enseñarles. Recuerdan lo que eres”, Jim Henson.

DATO

Si quieres escuchar estas y otras canciones, no te pierdas este y todos los jueves de las 21:00 a las 22:30 hrs, por Radio Infinito 1316 (www.infinito1316.com) y Alba Radio Guanajuato (www.albaradioguanajuato.com), el programa Crónicas del Cromañón con pura música fine.