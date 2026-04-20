Invertirán 100 mdp en mantenimiento y modernización de elevadores y escaleras eléctricas del Tren Eléctrico Urbano

Anuncia Gobierno de Jalisco plan emergente para mantenimiento y modernización de elevadores y escaleras eléctricas de estaciones del SITEUR

El Gobernador Pablo Lemus, anunció el Plan Emergente de Mantenimiento y Modernización de elevadores y escaleras eléctricas del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) en el que se invertirán 100 millones de pesos en 100 días.

El objetivo es tener en funcionamiento el 95 por ciento de los equipos en óptimas condiciones, por lo que se intervendrán 354 equipos de movilidad vertical, 207 elevadores y 147 escaleras eléctricas.

Primero serán atendidos los elevadores fuera de servicio, en especial en Mi Macroperiférico y las escaleras con desgaste crítico en la Línea 3.

De igual forma se modernizarán equipos estratégicos, comprar refacciones de manera anticipada y trabajar en varios frentes con cuadrillas especializadas.

Amilcar López, Director General de SITEUR, destacó que este Plan Emergente permitirá pasar de un modelo reactivo a uno preventivo, pues casi el 60 por ciento del presupuesto se destinará a prevenir fallas y ninguna reparación excederá los 100 días.

Lemus destacó que, para tener un transporte público más accesible, confiable y útil, se necesita que la ciudadanía apoye cuidando la infraestructura que sirve a miles de personas todos los días.