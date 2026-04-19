Habilita Tlaquepaque servicio gratuito de ginecología en San Pedrito

El gobierno de San Pedro Tlaquepaque puso en marcha un servicio gratuito de ginecología en la Unidad Clínica del Bienestar ubicada en la colonia San Pedrito.

El director de Salud Pública, Mario Arturo Salinas Hernández, informó que la incorporación de esta especialidad busca ampliar la cobertura médica y fortalecer la atención preventiva y de seguimiento para mujeres.

Entre los servicios disponibles se encuentran control prenatal, planificación familiar, vacunación y seguimiento de resultados de Papanicolaou, así como atención básica durante el embarazo.

El funcionario señaló que, en caso de detectar complicaciones, las pacientes son canalizadas a unidades de segundo nivel para su atención especializada.

La atención forma parte del programa Bienestar en Salud y no tiene costo para las usuarias. Para acceder, se requiere acreditar domicilio en el municipio y presentar identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP.

La unidad se ubica sobre la calle Petróleos Mexicanos, entre Salamanca y Azcapotzalco, en la colonia San Pedrito, y opera de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Salinas Hernández indicó que el servicio ya se encuentra en funcionamiento e invitó a las mujeres a acudir, incluso si no están afiliadas previamente a la unidad.