Morena no retiene las leyes secundarias en materia de transparencia en el Congreso

La Comisión de Participación Ciudadana, que preside el diputado Alejandro Barragán, ya aprobó los dictámenes respectivos.

Han transcurrido tres meses del plazo establecido por el Congreso del Estado para aprobar las leyes secundarias en materia de transparencia, luego de que desapareció desde finales de 2025, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei).

El 15 de enero debía estar listo el nuevo organismo para proteger los derechos de transparencia y protección de datos personales. Sin embargo, eso no se ha concretado.

Las distintas bancadas se culpan por el atraso. Lo cierto es que hoy no existen las leyes secundarias, una de las cuales debe dar vida a la Agencia de Transparencia. El presidente del Congreso, Julio Hurtado, diputado del PAN, señaló que MC y Morena son los responsables del atraso, al no llegar a acuerdos, al tratarse de las dos bancadas mayoritarias.

El diputado de Morrena, Alejandro Barragán, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la Información Pública, explicó que los dictámenes de las leyes secundarias están en manos del presidente de la Mesa Directiva, Julio Hurtado, por ello, él podría poner a votación el tema en la siguiente sesión del pleno.

De esta forma, responsabiliza al legislador del PAN de no poner a votación el tema.

“El paquete de leyes secundarias se compone por lo menos en dos documentos, que es la Ley de Protección de Datos Personales, y es la propia ley secundaria en materia de Transparencia. Quiero recordarle al presidente de la Mesa Directiva que el proyecto de ley para protección de datos personales ya está en primera lectura. En la sesión (pasada) pudo haber sometido a consideración del pleno, la segunda lectura”, explicó.

El legislador morenista dijo que la Comisión a su cargo ya hizo su parte y solo resta que se presente a votación de los 38 diputados.

“El proyecto de ley secundaria en materia de transparencia también está en su oficina, en su atribución el haber propuesto ya al pleno la votación en primera lectura de ese proyecto. Me sorprende muchísimo que el diputado Julio, con su experiencia legislativa siendo presidente de la Mesa Directiva, haya omitido o no sepa, o no le han dicho que el proyecto de ley, él lo tiene a su disposición”, subrayó.

Barragán Sánchez dijo que ni Morena ni la Comisión de Participación Ciudadano, están reteniendo los respectivos dictámenes.

Se le preguntó a Barragán si existe acuerdo entre MC y Morena para aprobar las leyes de transparencia. “Ese es otro tema, administrativamente si el presidente de la Mesa Directiva lo decide, está en su atribución legal, el subir el proyecto de ley en materia de transparencia a este pleno. Entonces, no lo hizo, no lo ha hecho. Si hay o no hay acuerdo en la Jucopo, es otro tema que no tiene que ver, ni conmigo, ni con la Comisión que presido”, finalizó.