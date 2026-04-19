Jalisco y Guanajuato firman convenio histórico para fortalecer la coordinación fiscal interestatal

Con el objetivo de fortalecer la coordinación fiscal y mejorar el cumplimiento de las obligaciones vehiculares, los gobiernos de Jalisco y Guanajuato firmaron un Convenio de Colaboración Administrativa y Coordinación en Materia Fiscal y de Asistencia Mutua Interestatal, considerado inédito en México.

Este instrumento, ya vigente y en proceso de implementación, establece un nuevo modelo de cooperación entre entidades federativas para combatir la evasión de sanciones y optimizar la recaudación.

El convenio permitirá que los vehículos con placas de Guanajuato que circulen en Jalisco cumplan con sus obligaciones y, en caso de cometer infracciones, puedan ser sancionados y notificados en su estado de origen. De manera recíproca, los vehículos registrados en Jalisco estarán sujetos a las mismas disposiciones en Guanajuato, garantizando así una aplicación equitativa de la ley y evitando vacíos que anteriormente facilitaban el incumplimiento.

Jalisco y Guanajuato firman Convenio de Colaboración Administrativa y Coordinación en Materia Fiscal y de Asistencia Mutua Interestatal

Durante la firma, el secretario de Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, subrayó que este acuerdo es resultado de un trabajo técnico y de diálogo institucional entre ambas administraciones, basado en la confianza, el intercambio de información y la voluntad política compartida. En el acto también participó Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas de Guanajuato, así como representantes de instancias federales y organismos internacionales que respaldaron el proceso.

Uno de los elementos clave del convenio es el intercambio de información mediante plataformas digitales, lo que permitirá fortalecer los padrones vehiculares, mejorar la identificación de infractores y hacer más eficiente la gestión de ingresos públicos. Entre los beneficios destacan una mayor recuperación de adeudos, la ejecución efectiva de multas y el impulso a una cultura de legalidad vial en ambas entidades.

Este acuerdo no solo representa un avance operativo, sino también un ejemplo de la importancia de la colaboración entre estados e instituciones. Al contar con el acompañamiento técnico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Funcionarios Fiscales y organismos internacionales como la Unión Europea, el convenio se alinea con buenas prácticas globales y refuerza su carácter estratégico.

Con esta acción, Jalisco se coloca a la vanguardia en la coordinación fiscal interestatal, al impulsar un modelo innovador que podría replicarse en otras entidades del país. La cooperación institucional, en este contexto, se consolida como una herramienta clave para mejorar la recaudación, fortalecer la movilidad y garantizar el cumplimiento de la ley más allá de las fronteras estatales.