Jalisco impulsa liderazgo femenino con el arranque del Laboratorio de Comunicación Política y Liderazgo

Laboratorio de Comunicación Política y Liderazgo (Carlos Zepeda)

Con la premisa de que la palabra no es solo un instrumento, sino también un eje de transformación y ejercicio de poder, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), dio inicio a las actividades relacionadas al Laboratorio de Comunicación Política y Liderazgo.

Este programa académico, que se integra bajo el “Seminario de Género, Participación Política y Derechos Político-Electorales”, está conformado por sesiones presenciales y virtuales, para poder permitir un cobertura a nivel estatal que alcanza a más de 200 participantes, entre servidoras públicas, activistas y ciudadanas que se interesan en la vida pública de Jalisco.

Diseñado con el objetivo de fortalecer las capacidades de incidencia de las jaliscienses, el programa dio inicio con la Masterclass “Género y poder: de la representación simbólica a la transformación estructural”, la cual fue impartida por Martha Tagle, consultora y política feminista.

El Laboratorio va funcionar como un espacio de cuestionamiento y propuesta con el objetivo de desmontar estereotipos y reconocer a las mujeres como sujetas políticas plenas

Por su parte, Fabiola Loya Hernández, titular de SISEMH, comentó que dicho laboratorio surge en un contexto en el que la violencia contra las mujeres se reconfiguran constantemente y se adoptan de manera sutil y simbólica, sobre todo en las redes sociales.

“Este espacio nace desde la conciencia de que es necesario romper silencios y debatir el sentido de lo público. Como bien señala Beatriz Gimeno, el silencio político frente a la violencia machista no es neutral, es permisivo”, enfatizó Loya Hernández.

Asimismo, la Titular de SISEMH, Fabiola Loya Hernández, explicó que el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisión es el primer paso, ya que el reto actual se encuentra en que no se reproduzcan los modelos patriarcales, que históricamente han jerarquizado la participación política.

“El liderazgo de las mujeres debe ir más allá de ocupar espacios, busca transformar el ejercicio del poder. Queremos impulsar voces que no teman incomodar cuando se trata de justicia, ni callar cuando se trata de dignidad humana”, señaló.

Además indicó que la “experiencia histórica de muchas mujeres en la política, como lo ha señalado Marcela Lagarde, ha estado marcada por la soledad. Este Laboratorio es para que esa soledad se convierta en alianzas y acciones colectivas”.

De igual manera, Martha Tagle profundizó acerca de lo necesario que es que se de la transición de una presencia numérica en las instituciones hacia una incidencia con la que se logren cambios estructurales en la vida cotidiana de todas las personas.

Por otro lado, el Presidente de El Colegio de Jalisco, Enrique Ibarra Pedroza, institución que fue sede de dicho encuentro, celebró que se lleven a cabo jornadas como éstas y reconoció la necesidad de seguir impulsando la igualdad en la vida pública.

El evento también contó con la presencia de la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Luz del Carmen Godínez González.