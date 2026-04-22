Relaciones públicas, pieza clave para capitalizar el Mundial 2026 en México

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo representa un escaparate deportivo, sino un momento decisivo para que México proyecte su imagen al mundo mediante estrategias sólidas de comunicación. Así lo planteó la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas (ALARP) Capítulo México, al destacar que este evento abre una ventana histórica para posicionar al país, sus instituciones y su identidad cultural ante millones de espectadores.

ALARP Felipe Reyes, presidente México

Felipe Reyes Barragán, presidente de ALARP Capítulo México, subrayó que el torneo será una plataforma global sin precedentes, capaz de detonar beneficios económicos, turísticos y de reputación. En ese sentido, enfatizó que las relaciones públicas juegan un rol estratégico para construir la narrativa del país, al tiempo que permiten consolidar vínculos duraderos y proyectar una imagen positiva a nivel internacional, en un contexto donde se estima la llegada de más de 5.5 millones de visitantes.

Desde la visión internacional, Dora Fafutis, presidenta global de ALARP, coincidió en que México enfrenta una oportunidad histórica que exige preparación y visión anticipada. Señaló que los profesionales del sector, tanto en el ámbito público como privado, deben evitar una comunicación reactiva y apostar por estrategias que fortalezcan la “marca país”, impulsen la economía y consoliden la reputación global.

ALARP Felipe Reyes, presidente México, y Dora Fafutis

Además del impacto simbólico, el sector de la comunicación y las relaciones públicas tiene un peso económico significativo. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, la industria que agrupa publicidad, relaciones públicas y servicios relacionados alcanzó un valor aproximado de 809 mil millones de pesos al tercer trimestre de 2025, con un crecimiento anual superior al 12%, lo que refuerza su relevancia como motor económico.

Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas (ALARP)

Para México, que será sede junto con Estados Unidos y Canadá, esta edición marcará un hito: será la tercera ocasión en albergar un Mundial —tras 1970 y 1986— y lo convertirá en el primer país en organizar tres Copas del Mundo, además de participar en la ceremonia inaugural.

¿Qué es ALARP?

La Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas (ALARP) es una organización sin fines de lucro fundada en 1998 en Brasil, dedicada a impulsar la profesionalización de las relaciones públicas en América Latina. Promueve estándares éticos, colaboración regional y desarrollo estratégico de la disciplina, con presencia en más de una decena de países y una red activa de profesionales, académicos e instituciones.