Los Espíritus regresan con su hipnótico rock psicodélico

La intensidad y el magnetismo del rock psicodélico argentino se siente con la música de Los Espíritus.

Los Espíritus, banda de Argentina

Originarios de Buenos Aires y formados en 2010, Los Espíritus han construido una trayectoria sólida a partir de una propuesta que fusiona rock, blues y psicodelia, enriquecida con ritmos latinos que les han permitido desarrollar una identidad distintiva dentro del panorama musical contemporáneo. Su crecimiento se consolidó con discos como “Gratitud” (2014) y “Agua ardiente” (2017), producciones que ampliaron su alcance más allá de Argentina y los posicionaron en escenarios de América Latina y Europa.

Los Espíritus, banda de Argentina

A lo largo de más de una década, la banda liderada por Maxi Prietto ha destacado por su constante evolución, tanto en estudio como en vivo, donde su música adquiere una dimensión más intensa, marcada por la improvisación y la conexión directa con el público.

En su etapa más reciente, el grupo ha mostrado una madurez artística notable con el lanzamiento de “La Montaña”(2023), un álbum que profundiza en su característico groove mántrico y amplía su exploración sonora a través de nuevas texturas y colaboraciones. A esto se suma el sencillo “Camina” (2025), que anticipa una nueva fase creativa para la agrupación.

Los Espíritus, banda de Argentina

Reconocidos por la fuerza de sus presentaciones en directo, Los Espíritus han logrado consolidar una base de seguidores fieles en México, país que se ha convertido en una escala clave dentro de sus giras. Su regreso a Guadalajara no solo reafirma este vínculo, sino que también ofrece una oportunidad para recorrer lo mejor de su discografía en un entorno íntimo y vibrante.

Envolventes ritmos de psicodelia, blues y trance sonoro, en la que la energía de la banda y la respuesta del público se fusiona en una experiencia musical única.

Los Espíritus, banda de Argentina

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